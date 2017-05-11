Лундквист присоединится к сборной Швеции на ЧМ-2017
Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист присоединится к сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею-2017, сообщает NHL Network.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что во втором раунде Кубка Стэнли клуб из
В этом сезоне он провел 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 31 победу при проценте отраженных бросков 91,0. Сборная Швеции на данный момент занимает шестое место в группе А, одержав всего одну победу в трех встречах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter