Лундквист присоединится к сборной Швеции на ЧМ-2017

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Напомним, что во втором раунде Кубка Стэнли клуб из Нью-Йорка проиграл «Оттаве» со счетом 2−4 в серии.

В этом сезоне он провел 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 31 победу при проценте отраженных бросков 91,0. Сборная Швеции на данный момент занимает шестое место в группе А, одержав всего одну победу в трех встречах.