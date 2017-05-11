Дадонов: Старались с самого начала, но не использовали много шансов

«Мы старались с самого начала матча, но не использовали много шансов. Было тяжело забивать, но удача повернулась к нам. Мы идём дальше. У нас все хорошие игроки, мы можем играть с любыми партнёрами. Из сборной Словакии я знаю Яна Лацо, играл с ним в “Донбассе”. Словакам нужна будет победа с нами, чтобы подняться в таблице, нужно хорошо подготовиться к матчу. Решение по своему будущему сделаю после сезона», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.