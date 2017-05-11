Киселевич: Поначалу сборная России с Данией играла без остроты и расхлябанно

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«Поначалу мы очень много допускали бросков по нашим воротам, а сами играли без остроты. Очень слабо играли в средней зоне, было много потерь, выглядели расхлябанно. Потом произошли изменения и стали играть лучше. Надо было сразу играть острее. Два дня между матчами не думаю, что как-то повлияли. По сути, отдыхали мы всего один день.

После того как забили первую шайбу — получили хороший импульс, пошла игра. В третьем периоде не знаю, что происходило. С одной стороны, мы не имеем права так играть, а с другой — налаживаем связи.

Приятно, когда такие ребята, как Кузнецов и Орлов, вливаются в коллектив. Они привнесут свои коррективы и позитивный настрой в команду, — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.