Киселевич: Поначалу сборная России с Данией играла без остроты и расхлябанно
Защитник сборной России Богдан Киселевич прокомментировал победу над Данией (3:0) на чемпионате мира — 2017, а также вызовЕвгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.
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Видимо, что-то случилось...
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«Поначалу мы очень много допускали бросков по нашим воротам, а сами играли без остроты. Очень слабо играли в средней зоне, было много потерь, выглядели расхлябанно. Потом произошли изменения и стали играть лучше. Надо было сразу играть острее. Два дня между матчами не думаю, что
После того как забили первую шайбу — получили хороший импульс, пошла игра. В третьем периоде не знаю, что происходило. С одной стороны, мы не имеем права так играть, а с другой — налаживаем связи.
Приятно, когда такие ребята, как Кузнецов и Орлов, вливаются в коллектив. Они привнесут свои коррективы и позитивный настрой в команду, — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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|Олег Знарок
|Янне Карлссон
|Андрей Василевский
|Джордж Серенсен
|2-й период
|Маркус Лауридсен
|27:21
|35:36
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:54
|Сергей Плотников (С. Андронов, И. Телегин)
|36:46
|Никита Гусев (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|3-й период
|Оливер Лауридсен
|52:01
|54:36
|Владислав Гавриков
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол