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Встреча завершилась со счётом 3:0.

Лучшим игроком в составе нашей команды был признан нападающий Вадим Шипачёв, который отметился голевой передачей на Никиту Гусева. В составе сборной Дании лучшим игроком назван вратарь Джордж Сёренсен, который отразил 30 бросков по своим воротам.

Сборная России одержала четыре победы в четырёх матчах и занимает первое место в группе А, имея в активе 11 очков. Датчане занимают предпоследнее место, набрав два очка.