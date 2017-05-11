К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Самое главное, что травмы не получили. Трудно настроиться после хорошей игры с Германией, сегодня надо было больше забивать, но и вратарь хорошо сыграл. Молодцы, что выиграли.

Овечкин — это, конечно, потеря, игрок такого уровня! Я сегодня давал интервью немецкому ТВ, все его ждут, звезда мирового уровня, но травма не позволяет, человек на обезболивающих доигрывал. Овечкин всегда впишется в любую команду, игрок мирового уровня тренеры нашли бы применение. Дай бог, чтобы Кузнецов и Орлов здоровы были, нужны все три и всего два месяца, они очень подходят нам.

Заявка Новосибирска на МЧМ-2023? На конгресс приезжает мэр, губернатор, будем делать презентацию, соперники у нас США и Финляндия. Сейчас есть в повестке, если Рене Фазель сказал, что будет решаться через год, то наверно так и будет. Посмотрим, — передаёт слова Третьяк корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.