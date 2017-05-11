Сборная России обыграла команду Дании на чемпионате мира по хоккею
КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Дании со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже.
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Шайбы забросили Богдан Киселевич (36-я минута), Сергей Плотников (36) и Никита Гусев (37).
Эта победа стала для сборной России четвертой в четырех матчах на турнире. В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды США, Словакии, Германии, Латвии, Италии и Швеции. Сборная России набрала 11 очков и вышла на первое место в группе, обойдя команду Латвии (9).
Датские хоккеисты занимают седьмое место с двумя очками. Следующий чемпионат мира примет Дания, и, согласно регламенту Международной федерации хоккея (IIHF), страна- хозяйка последующего чемпионата не может вылететь из элитного дивизиона. Таким образом, если сборная Дании займет последнее место в группе, в первый дивизион перейдет команда, занявшее предпоследнее место в группе.
В четверг пройдет еще один матч этой группы, в котором встретятся команды Латвии и Швеции. Следующий матч сборная России проведет 13 мая против команды Словакии, начало в 17:15 мск. Датчане днем ранее сыграют со сборной Германии.
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|Олег Знарок
|Янне Карлссон
|Андрей Василевский
|Джордж Серенсен
|2-й период
|Маркус Лауридсен
|27:21
|35:36
|Богдан Киселевич (А. Панарин, Н. Кучеров)
|35:54
|Сергей Плотников (С. Андронов, И. Телегин)
|36:46
|Никита Гусев (В. Шипачев, Е. Дадонов)
|3-й период
|Оливер Лауридсен
|52:01
|54:36
|Владислав Гавриков
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол