Сборная России обыграла Данию в матче чемпионата мира
Сборная России со счетом 3:0 обыграла Данию в матче группового этапа чемпионата мира.
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Первый период завершился вничью, заброшенных шайб зрители не увидели, 0:0.
Несмотря на заметное игровое преимущество сборной России, распечатать счет удалось лишь за четыре с половиной минуты до конца второго периода. Свой первый гол на турнире после передач Артемия Панарина и Никиты Кучерова забил защитник Богдан Киселевич. Менее чем через 20 секунд российские хоккеисты увеличили разницу в счете, забросив вторую шайбу. С передач Сергея Андронова и Ивана Телегина отличился Сергей Плотников. А еще через минуту в ворота сборной Дании влетела еще одна шайба, автором гола стал Никита Гусев, результативные передачи на свой счет записали Кучеров и Евгений Дадонов.
В третьем периоде команды шайб не забросили, и встреча завершилась со счетом 3:0.
Следующим соперником сборной России будет команда Словакии. Матч пройдет 13 мая и начнется в 17:15 мск.
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