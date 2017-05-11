Сборная России обыграла Данию в матче чемпионата мира

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Первый период завершился вничью, заброшенных шайб зрители не увидели, 0:0.

Несмотря на заметное игровое преимущество сборной России, распечатать счет удалось лишь за четыре с половиной минуты до конца второго периода. Свой первый гол на турнире после передач Артемия Панарина и Никиты Кучерова забил защитник Богдан Киселевич. Менее чем через 20 секунд российские хоккеисты увеличили разницу в счете, забросив вторую шайбу. С передач Сергея Андронова и Ивана Телегина отличился Сергей Плотников. А еще через минуту в ворота сборной Дании влетела еще одна шайба, автором гола стал Никита Гусев, результативные передачи на свой счет записали Кучеров и Евгений Дадонов.

В третьем периоде команды шайб не забросили, и встреча завершилась со счетом 3:0.

Из-за травмы, полученной в матче против Германии, эту игру пропустил капитан российской сборной нападающий Сергей Мозякин.

Следующим соперником сборной России будет команда Словакии. Матч пройдет 13 мая и начнется в 17:15 мск.