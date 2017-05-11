Не ждите Овечкина в сборной. Он не приедет

Михаил ЗИСЛИС

Не ждите Овечкина. Его «Вашингтон» в очередной раз вылетел из Кубка Стэнли, но впервые в карьере на чемпионат мира Александр не приедет. Официальная причина — травма, из которой хоккеисту приходилось проводить последние матчи против «Питтсбургу» на уколах. Но даже если Александр Великий был бы полностью здоров, его вызов в Кельн стал бы издевательством над ним самим и здравым смыслом. Случившееся сегодня ночью в столице США стало одной из главных трагедий в карьере российского суперфорварда.

В прошлые годы, когда, несмотря на все усилия Овечкина, «Кэпиталз» вылетали из плей-офф, можно было вспомнить старинную присказку «всегда есть следующий раз». Теперь россиянин упустил если не последний шанс выиграть что-то на уровне НХЛ, то предпоследний точно. Оказаться сейчас на месте Овечкина не пожелаешь и смертельному врагу. В песок слита новая попытка замахнуться на Кубок Стэнли. И кто знает, будет ли этот «последний раз»? В межсезонье нынешний «Вашингтон» по объективным причинам — потолок зарплат, новые контракты и драфт расширения в пользу «Вегаса» — может превратиться в команду совершенно иного, куда более низкого уровня.

Возраст, видимо, тоже дает о себе знать. Порхать как раньше по льду и сокрушать все, что движется, не забывая забивать пачками голы, Александру все тяжелее. Против физиологии не попрешь. Не надо быть мудрецом, чтобы понимать творящееся у Овечкина на душе. Дежурные в этой ситуации слова про опустошение и разочарование не передают и десятой доли того, что он сейчас чувствует. Разве в таком положении он поможет сборной? Ведь помимо хорошей физической формы и желания нужны эмоции. От них после драматичного поражения осталась выжженная земля.

Овечкин всегда срывался в сборную по первому зову и в любом состоянии, например, с трещиной в ноге, как это было в 2013-м. Олег Знарок — его тренер, и он не будет искать подобно Александру Радулову причины для отказа. Тренерский штаб национальной команды сделал лучший выбор в этой ситуации — проявил сочувствие и не стал добивать Овечкина. Уверен, сейчас такое решение будет воспринято общественностью с пониманием на все сто процентов.

В случае приезда Ови в Кельн все внимание сосредоточилось бы на нападающем «Вашингтона» — от СМИ до болельщиков. Спешно пытаться вернуть игрока в зону комфорта можно попытаться даже в таких условиях. Но стоит ли оно того? Прошлый год послужил отличным примером, что благая идея не всегда реализуется на практике. Овечкин очень старался, но пользы от него было в Москве немного.

А тренерам сборной пришлось бы переформатировать команду сверху донизу. И это в тот момент, когда в ней почти все складывается идеально. В итоге пострадали бы и сам Овечкин, и сборная. Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, отвечая на вопросы журналистов после седьмой игры, попросил оставить своего лидера в покое. Этот специалист прекрасно понимает, что происходит в настоящий момент с его самым звездным игроком.

Наверняка сейчас непросто и молодым партнерам Овечкина по клубу — Дмитрию Орлову и Евгению Кузнецову. Но они еще молоды, летом им подписывать новые контракты, и будущее для них пока кажется вполне безоблачным. Восстановить эмоции им должно быть намного проще. К тому же, в отличие от Овечкина, они не допускали ошибок в плей-офф, которые можно назвать фатальными. Более того, Орлов с Кузнецовым входили в число четырех-пяти лучших игроков «Вашингтона» в Кубке Стэнли.

И, как бы крамольно это не прозвучало, оба сейчас нужнее для сборной, чем Овечкин. Оборона и центральная ось до сих пор вызывают вопросы, поэтому их приглашение оправдано со спортивной точки зрения. Тогда как с левыми краями — позицией Овечкина — в национальной команде все в порядке даже с учетом травмы Сергея Мозякина.

Не сомневаюсь, что если Кузнецов и Орлов не испытывают проблем со здоровьем, то первым же самолетом они отправятся в Германию. А что до Овечкина, то вспоминается случай с Бреттом Халлом, прославленным американским снайпером. В свое время он тоже наколотил кучу голов, но свой первый Кубок Стэнли выиграл только в 34 года. Александру до достижения этой отметки осталось еще два полноценных сезона. Может, мы увидим еще один «последний раз» в исполнении Овечкина?