Не ждите Овечкина в сборной. Он не приедет

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Словакия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29711260/
11 мая 2017, 19:18 | Спорт-Экспресс

Не ждите Овечкина в сборной. Он не приедет

Сегодня было объявлено о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не примет участия в чемпионате мира по хоккею-2017 из-за проблем со здоровьем. А вот его партнеры по «Кэпиталз» — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — уже в ближайшее время присоединятся к национальной команде. «СЭ» объясняет, почему тренерский штаб сборной России принял правильное решение.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

Михаил ЗИСЛИС

Не ждите Овечкина. Его «Вашингтон» в очередной раз вылетел из Кубка Стэнли, но впервые в карьере на чемпионат мира Александр не приедет. Официальная причина — травма, из которой хоккеисту приходилось проводить последние матчи против «Питтсбургу» на уколах. Но даже если Александр Великий был бы полностью здоров, его вызов в Кельн стал бы издевательством над ним самим и здравым смыслом. Случившееся сегодня ночью в столице США стало одной из главных трагедий в карьере российского суперфорварда.

В прошлые годы, когда, несмотря на все усилия Овечкина, «Кэпиталз» вылетали из плей-офф, можно было вспомнить старинную присказку «всегда есть следующий раз». Теперь россиянин упустил если не последний шанс выиграть что-то на уровне НХЛ, то предпоследний точно. Оказаться сейчас на месте Овечкина не пожелаешь и смертельному врагу. В песок слита новая попытка замахнуться на Кубок Стэнли. И кто знает, будет ли этот «последний раз»? В межсезонье нынешний «Вашингтон» по объективным причинам — потолок зарплат, новые контракты и драфт расширения в пользу «Вегаса» — может превратиться в команду совершенно иного, куда более низкого уровня.

Возраст, видимо, тоже дает о себе знать. Порхать как раньше по льду и сокрушать все, что движется, не забывая забивать пачками голы, Александру все тяжелее. Против физиологии не попрешь. Не надо быть мудрецом, чтобы понимать творящееся у Овечкина на душе. Дежурные в этой ситуации слова про опустошение и разочарование не передают и десятой доли того, что он сейчас чувствует. Разве в таком положении он поможет сборной? Ведь помимо хорошей физической формы и желания нужны эмоции. От них после драматичного поражения осталась выжженная земля.

Овечкин всегда срывался в сборную по первому зову и в любом состоянии, например, с трещиной в ноге, как это было в 2013-м. Олег Знарок — его тренер, и он не будет искать подобно Александру Радулову причины для отказа. Тренерский штаб национальной команды сделал лучший выбор в этой ситуации — проявил сочувствие и не стал добивать Овечкина. Уверен, сейчас такое решение будет воспринято общественностью с пониманием на все сто процентов.

В случае приезда Ови в Кельн все внимание сосредоточилось бы на нападающем «Вашингтона» — от СМИ до болельщиков. Спешно пытаться вернуть игрока в зону комфорта можно попытаться даже в таких условиях. Но стоит ли оно того? Прошлый год послужил отличным примером, что благая идея не всегда реализуется на практике. Овечкин очень старался, но пользы от него было в Москве немного.

А тренерам сборной пришлось бы переформатировать команду сверху донизу. И это в тот момент, когда в ней почти все складывается идеально. В итоге пострадали бы и сам Овечкин, и сборная. Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, отвечая на вопросы журналистов после седьмой игры, попросил оставить своего лидера в покое. Этот специалист прекрасно понимает, что происходит в настоящий момент с его самым звездным игроком.

Наверняка сейчас непросто и молодым партнерам Овечкина по клубу — Дмитрию Орлову и Евгению Кузнецову. Но они еще молоды, летом им подписывать новые контракты, и будущее для них пока кажется вполне безоблачным. Восстановить эмоции им должно быть намного проще. К тому же, в отличие от Овечкина, они не допускали ошибок в плей-офф, которые можно назвать фатальными. Более того, Орлов с Кузнецовым входили в число четырех-пяти лучших игроков «Вашингтона» в Кубке Стэнли.

И, как бы крамольно это не прозвучало, оба сейчас нужнее для сборной, чем Овечкин. Оборона и центральная ось до сих пор вызывают вопросы, поэтому их приглашение оправдано со спортивной точки зрения. Тогда как с левыми краями — позицией Овечкина — в национальной команде все в порядке даже с учетом травмы Сергея Мозякина.

Не сомневаюсь, что если Кузнецов и Орлов не испытывают проблем со здоровьем, то первым же самолетом они отправятся в Германию. А что до Овечкина, то вспоминается случай с Бреттом Халлом, прославленным американским снайпером. В свое время он тоже наколотил кучу голов, но свой первый Кубок Стэнли выиграл только в 34 года. Александру до достижения этой отметки осталось еще два полноценных сезона. Может, мы увидим еще один «последний раз» в исполнении Овечкина?
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
11 мая

Криштиану Роналду назвали клоуном

"Я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из "Вашингтона"

Кого хочет купить "Спартак"
Викторина
Певица Пелагея является женой именно этого хоккеиста.