Овечкин не поедет на чемпионат мира, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную

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Причина — травма нижней части тела. В то же время команду пополнят другие хоккеисты «Кэпиталз» — форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

«Штаб сборной связался с тремя российскими игроками “Вашингтона”, и все они дали согласие. Однако нападающий Александр Овечкин в беседе с тренерами заявил, что всегда приезжал в сборную по первому зову и готов это сделать сейчас, но не хочет подвести команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах», — говорится в сообщении ФХР.

В минувшем сезоне Овечкин провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 69 (33+36) очков, в плей-офф он записал на свой счет 8 (5+3) очков в 13 встречах. На счету Кузнецова 59 (19+40) очков в 82 играх и 10 (5+5) очков в 13 играх плей-офф. Орлов в регулярке также сыграл в 82 матчах, набрал 33 (6+27) очка и отметился тремя передачами в 13 играх Кубка Стэнли.