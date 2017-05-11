Овечкин не поедет на чемпионат мира, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не выступит на чемпионате мира по хоккею-2017 в составе сборной России.
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Видимо, что-то случилось...
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Причина — травма нижней части тела. В то же время команду пополнят другие хоккеисты «Кэпиталз» — форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.
«Штаб сборной связался с тремя российскими игроками “Вашингтона”, и все они дали согласие. Однако нападающий Александр Овечкин в беседе с тренерами заявил, что всегда приезжал в сборную по первому зову и готов это сделать сейчас, но не хочет подвести команду, так как заканчивал
В минувшем сезоне Овечкин провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 69 (33+36) очков, в
Минувшей ночью «Столичные» уступили «Питтсбургу» в седьмом матче серии ¼ финала Кубка Стэнли (0:2, 3−4) и покинули
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