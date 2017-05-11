Александр Овечкин не сыграет на чемпионате мира по хоккею из-за травмы
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не примет участия в чемпионате мира
из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
«Вашингтон» в ночь на четверг завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв ¼ финала «Питтсбургу» со счетом 3−4 в серии.
Овечкин выступал на 11 чемпионатах мира. В составе сборной России форвард становился чемпионом мира в 2008, 2012 и 2014 годах, а также серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2005, 2007, 2016) призером.
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