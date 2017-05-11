Сборная России забила три гола за 70 секунд в матче ЧМ-2017 с Данией
Сборная России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года забросила три шайбы в течение 70 секунд в ворота команды Дании.
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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке Богдан Киселевич открыл счёт, через 18 секунд отличился Сергей Плотников, а ещё через 52 секунды Никита Гусев сделал счёт 3:0. После второго периода счёт 3:0.
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