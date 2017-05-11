IIHF предупредила печатные СМИ РФ о недопустимости видеосъемки на пресс-конференциях ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 перерыв Чехия 0
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 2-й период Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29710919/
11 мая 2017, 18:45 | ТАСС

IIHF предупредила печатные СМИ РФ о недопустимости видеосъемки на пресс-конференциях ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) заявила о недопустимости использования средств видеосъемки во время пресс-конференций и пресс- подходов чемпионата мира журналистами печатных российских изданий.

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© РИА "Новости"

Об этом сообщается в поступившем в распоряжение ТАСС заявлении компании «Инфронт Спортс энд Медиа», владеющей маркетинговыми и коммерческими правами на соревнования под эгидой IIHF.

Согласно сообщению, адресованному пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР), российские журналисты печатных изданий снимали пресс-конференции и пресс-подходы к главному тренеру сборной России Олегу Знарку, не имея официального разрешения компании.

«Мы бы хотели, чтобы вы объявили российским журналистам, что только представителям СМИ, имеющим соответствующую аккредитацию, разрешено вести съемку в микст-зоне и зале для пресс-конференций, — сказано в сообщении. — Те, кто аккредитован на чемпионат мира как печатная пресса, не имеют такого разрешения. Представители СМИ, которые будут игнорировать эти правила, лишатся аккредитации. Печатной прессе разрешается использовать технику только для аудиозаписи».

Сотрудник пресс-службы IIHF подтвердил, что печатные СМИ могут осуществлять видеосъемку только при наличии специальной аккредитации. «Это связано с тем, что у нас есть контрактные условия с медиакомпаниями», — объяснил он ТАСС.

На прошлом чемпионате мира в Москве представители прессы свободно использовали средства видеосъемки. «Это было связано с недостатком контроля», — отметил представитель IIHF.

В то же время Знарок выступил за то, чтобы пресс-подходы с его участием снимали на видео, чтобы избежать искажения его слов. В связи с этим пресс-служба ФХР сообщила, что будет предоставлять для работы журналистов печатных изданий видео с пресс-конференций и пресс-подходов после матчей.
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