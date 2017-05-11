IIHF предупредила печатные СМИ РФ о недопустимости видеосъемки на пресс-конференциях ЧМ
КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) заявила о недопустимости использования средств видеосъемки во время
пресс-конференций и пресс- подходов чемпионата мира журналистами печатных российских изданий.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом сообщается в поступившем в распоряжение ТАСС заявлении компании «Инфронт Спортс энд Медиа», владеющей маркетинговыми и коммерческими правами на соревнования под эгидой IIHF.
Согласно сообщению, адресованному
«Мы бы хотели, чтобы вы объявили российским журналистам, что только представителям СМИ, имеющим соответствующую аккредитацию, разрешено вести съемку в
Сотрудник
На прошлом чемпионате мира в Москве представители прессы свободно использовали средства видеосъемки. «Это было связано с недостатком контроля», — отметил представитель IIHF.
В то же время Знарок выступил за то, чтобы
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