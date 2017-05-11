Сборная России обыгрывает Данию после второго периода

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Из-за травмы, полученной в матче против Германии, эту игру пропускает капитан российской сборной нападающий Сергей Мозякин.

После первого периода счет ничейный, 0:0. Отметим, что российские хоккеисты нанесли девять бросков по воротам соперника, но ни один из них не увенчался успехом.

Несмотря на заметное игровое преимущество сборной России, распечатать счет удалось лишь за четыре с половиной минуты до конца второго периода. Свой первый гол на турнире после передач Артемия Панарина и Никиты Кучерова забил защитник Богдан Киселевич. Менее чем через 20 секунд российские хоккеисты увеличили разницу в свете, забросив вторую шайбу. С передач Сергея Андронова и Ивана Телегина отличился Сергей Плотников. А еще через минуту в ворота сборной Дании влетела еще одна шайба, автором гола стал Никита Гусев, результативные передачи на свой счет записали Кучеров и Евгений Дадонов.