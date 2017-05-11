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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29709303/
11 мая 2017, 16:57 | Чемпионат.com

Отдушина для Великого. Почему Овечкину сборная нужна больше, чем он — ей

Александр Овечкин 10 раз приезжал на чемпионаты мира после неудач в Кубке Стэнли. Почему ему нужна сборная, а он ей — нет?

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© AP 2017

Если бы в Голливуде вдруг решили снять ремейк фильма «День сурка» про хоккей, то на главную роль рассматривали актёров, похожих на Александра Овечкина. Регулярные неудачи лучшего снайпера XXI слепили из него комично-драматичный образ, достойный того, чтобы увековечить его в кинематографе. Подходить к финальной сцене Овечкин может с разных сторон, с разной статистикой и партнёрами, но финальная сцена остаётся неизменной.

12 сезонов Овечкина в НХЛ — большая история о дюжине поражений, слившихся воедино. Но всякий раз Александру Великому удавалось зализывать раны в национальной команде. За годы жизни за океаном он 10 раз приезжал на чемпионаты мира, пропустив всего один турнир. В 2009 году он, кажется, первый и последний раз заявил, что не горит желанием выступать за сборную России. И надо же было такому случиться, что в Берне команда, оставшаяся без Овечкина, выиграла золото.

Почему-то до сих пор, словно по инерции, «Капитаном Россия» называют Алексея Яшина. Это прозвище за экс-форвардом «Оттавы» и «Айлендерс» закрепилось из-за того, что он был первым русским капитаном в клубе НХЛ, но есть у него и ещё одно значение. Яшин на фоне многочисленных отказников был человеком, который приезжает в сборную по первому зову. Однако даже его преданность родине меркнет по сравнению с тем, как привязан к сборной лидер «Вашингтона». «Капитан Россия» — это уже давно не Яшин, а Овечкин, за которым закреплена капитанская нашивка как в клубе, так и в сборной России.

В Квебек, который в итоге стал для сборной России золотым, Овечкин прибыл вместе с Фёдоровым и Сёминым сразу после того, как «Вашингтон» вылетел в первом раунде от «Филадельфии». Тогда так же, как и сейчас, всё решалось в седьмом матче. Годом ранее в Москву он приезжал энхаэловским второгодником, ещё не знавшим, что такое плей-офф. Кёльн-2010 обещал стать искуплением не только за «ночной позор» Ванкувера, но и за личную неудачу Овечкина, который снова проиграл седьмую игру, на этот раз — «Монреалю». Вместо этого — поражение от чехов в финале и очередное разочарование.

На Кубке мира и домашнем чемпионате мира Овечкин сыграл ниже своего уровня. В Прагу два год назад он приехал под конец турнира и просто не успел ничего сделать за два матча. Вот и получается, что последний раз Александр Великий выступал за сборную так, что к нему не было ни единого вопроса, в 2014 году в Минске. Совпадение это или нет, но именно сезон-2013/14 был самым неудачным с того момента, как Овечкин укрепился в ранге суперзвезды НХЛ. Джордж Макфи и Адам Оутс после непопадания команды в плей-офф лишились работы, а вот их суперзвезда завершила сезон на мажорной ноте, повесив себе на шею золотую медаль чемпионата мира. В отличие от Овечкина, у генерального менеджера и главного тренера «Кэпиталз» запасного аэродрома не было.

В сборную России Овечкин приезжал с травмами, к разным тренерам, а как поговаривают — иногда даже собирал вещи и, никого не спрашивая, являлся на чемпионат мира. Не так буквально, конечно, чтобы оказывался на пороге тренерской со словами «здравствуйте, я Алекс Овечкин, и я буду за вас играть», но о своём желании приехать он говорил чуть ли не в ультимативной форме. Чего в этом рвении больше: патриотизма или личных амбиций? Что заставляет человека, из года в год переживающего жёсткое профессиональное падение, пересекать Атлантику и выходить на лёд буквально с самолёта?

Кажется, что сборная России для Овечкина — это не только и не сколько национальная команда его родной страны, а личный полигон, где можно отвлечься от клубных дел и почувствовать себя чемпионом. Александр Великий — лидер по духу, оттого больнее видеть такие истории, как накануне в седьмом матче с «Вашингтоном». Когда в решающий момент из зоны не может вывести шайбу тот, кто весь сезон вёл команду за собой, отдавал все силы на льду и брал слово в раздевалке, это не одно и то же, что ошибка чекера из четвёртого звена или зелёного новичка. Будучи по натуре вожаком, Овечкин не может в полной мере реализовать себя в НХЛ, вместо этого утоляя жажду побед на чемпионатах мира.

Кто бы как ни критиковал Овечкина за игру в сборной России, за свою страну в решающих матчах он играет успешнее, чем за «Вашингтон». Почему так происходит? Мало кто возьмётся спорить с тем, что на чемпионатах мира Овечкин почти не встречается с игроками своего калибра, то есть с суперзвёздами. Но думается, что причина не только в банальном уровне сопротивления. Когда Овечкин приезжает в сборную, то пропадает из поля зрения Дона Черри, перед ним перестаёт маячить призрачный образ Сидни Кросби, о нём перестают говорить как о неудачнике, в раздевалке звучит только русская речь, а главный тренер желает видеть его в команде в любом состоянии.

Вот и сейчас, насколько нам известно, Олег Знарок жаждет позвать Овечкина на помощь. Вот только нуждается ли сборная России в этой помощи? В Кёльне собралась на редкость рабочая и сплочённая команда. Здесь нет тех, чей высокий статус порос мхом, а лидеры — это молодые и голодные до победы ребята вроде Никиты Кучерова и Артемия Панарина. При этом кто-то, вроде Никиты Гусева и Владимира Ткачёва, только нащупывает уверенность в своих силах, не без труда вкатываясь в свой первый чемпионат мира. Приезд Овечкина в сложившихся условиях может стать скорее медвежьей услугой. Его вызов уместен только при условии, если выступление на турнире не сможет продолжить Сергей Мозякин. В таком случае Овечкину по наследству перейдёт не только капитанская нашивка, но и место в спецбригаде большинстве.

Когда мы говорим, что Овечкин не нужен сборной России, то имеем в виду вовсе не уровень капитана «Вашингтона». Да, минувший сезон он провёл слабее Кучерова, который отобрал у него статус главного русского забивалы в НХЛ. У Панарина, в отличие от Овечкина, в сборной есть постоянные партнёры, что тоже сказывается на формировании состава. Голый класс Александра Великого выше 90% игроков с российским паспортом, но коллектив сборной — это такая тонкая материя, что её можно разрушить даже маломальским вмешательством. Что тогда говорить о приезде самого авторитетного игрока страны, который находится на короткой ноге с главным тренером сборной? С тем, кто приходил на приём к президенту в сланцах, приходится считаться, хочешь ты этого или нет.

Здесь и сейчас Овечкина готовы заклевать. Причём как свои, так и чужие. За бездействие в первом голе «Питтсбурга» и за то, что не смог выбросить шайбу перед тем, как в гроб «Вашингтона» был вбит второй гвоздь. Заокеанские эксперты куют железо, пока горячо, и предлагают обменять неудачливого капитана. В теории это может пойти на пользу как «столичным», так и самому Овечкину. Смена обстановки порой творит чудеса. Вот только клубное будущее российского нападающего — вопрос завтрашнего, а то и послезавтрашнего дня. Поменять обстановку он может гораздо раньше и не настолько радикально, просто сев на самолёт до Кёльна. Даже если силы Овечкина на исходе, реваншистские настроения способны открыть в нём второе дыхание. Почему бы не протянуть руку человеку, который бесчисленное количество раз приходил на помощь стране? Осталось лишь определиться: Овечкин существует для сборной или сборная — для Овечкина?
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