Грубауэр и Драйзайтль могут присоединиться к сборной Германии на ЧМ-2017
Два игрока «Эдмонтона» присоединятся к сборной Германии на чемпионате мира по хоккею-2017, сообщает DW. Голкипер Филипп Грубауэр и нападающий Леон Драйзайтль могут принять участие в турнире после вылета из Кубка Стэнли.
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Напомним, что «Эдмонтон» проиграл в полуфинале конференции «Анахайму» в серии со счетом 3−4 и завершил выступление на турнире. В этом сезоне Грубауэр провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ при коэффициенте отраженных бросков 92,6. Драйзайтль в 82 встречах записал на свой счет 77 (29+48) очков, а также набрал 16 (6+10) очков в 13 играх
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