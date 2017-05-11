Грубауэр и Драйзайтль могут присоединиться к сборной Германии на ЧМ-2017

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Напомним, что «Эдмонтон» проиграл в полуфинале конференции «Анахайму» в серии со счетом 3−4 и завершил выступление на турнире. В этом сезоне Грубауэр провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ при коэффициенте отраженных бросков 92,6. Драйзайтль в 82 встречах записал на свой счет 77 (29+48) очков, а также набрал 16 (6+10) очков в 13 играх плей-офф.