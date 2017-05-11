Сборная России прибыла на матч с Данией, Мозякин с командой, но не сыграет

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Капитан Сергей Мозякин находится вместе с командой, но в сегодняшней игре участия не примет.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 11.05.2017, 17:15 -:- Россия Дания

Встреча с командой Дании пройдёт 11 мая, начало матча — в 17:15 мск.



Россияне выиграли три матча из трёх на групповом этапе ЧМ-2017. 5 мая российская команда по буллитам одолела Швецию, 7 мая разгромила итальянцев, а 8 мая уверенно обыграла хозяев турнира немцев.