Сборная России прибыла на матч с Данией, Мозякин с командой, но не сыграет
Сборная России прибыла на матч с Данией, сообщает из Кёльна корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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Видимо, что-то случилось...
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Капитан Сергей Мозякин находится вместе с командой, но в сегодняшней игре участия не примет.
Встреча с командой Дании пройдёт 11 мая, начало матча — в 17:15 мск.
Россияне выиграли три матча из трёх на групповом этапе ЧМ-2017. 5 мая российская команда по буллитам одолела Швецию, 7 мая разгромила итальянцев, а 8 мая уверенно обыграла хозяев турнира немцев.
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