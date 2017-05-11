Защитник сборной Канады Бэрри получил травму, борясь с партнером в гостинице

Сборная Беларуси накануне седьмого игрового дня чемпионата мира по хоккею-2017 демонстрирует худший среди всех шестнадцати участников процент выигранных вбрасываний. В четырех матчах турнира наши игроки становились на точку 225 раз и выходили победителями из дуэлей в 90 случаях. Итого — 40%. Вот так выглядит статистика в каждой из игр по данному показателю.