Защитник сборной Канады Бэрри получил травму, борясь с партнером в гостинице
Североамериканский журналист Даррен Дрегер рассказал о травме, которую получил защитник сборной Канады Тайсон Бэрри.
Напомним, игрок обороны будет вынужден пропустить оставшуюся часть чемпионата мира-2017.
По информации журналиста, канадец получил повреждение ноги, устроив шутливую борьбу с партнером по команде в номере гостиницы.
В 3 матчах ЧМ-2017 Бэрри набрал 7 (2+5) очков.
Сборная Канады на чемпионате мира одержала три победы в трёх матчах, одолев команды Чехии (4:1), Словении (7:2) и Беларуси (6:0).
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