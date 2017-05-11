Сборная Беларуси является безальтернативно слабейшей на турнире по выигранным вбрасываниям
Сборная Беларуси накануне седьмого игрового дня чемпионата мира по хоккею-2017 демонстрирует худший среди всех шестнадцати участников процент выигранных вбрасываний. В четырех матчах турнира наши игроки становились на точку 225 раз и выходили победителями из дуэлей в 90 случаях. Итого — 40%. Вот так выглядит статистика в каждой из игр по данному показателю.
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Беларусь — Финляндия. 44% (22−28)
Беларусь — Чехия. 45,3% (29−35)
Беларусь — Канада. 30,4% (17−39)
Беларусь — Швеция. 40% (22−55)
Второе место с конца по проценту выигранных вбрасываний занимает аутсайдер группы «А» сборная Италии — 43,3% (84−110).
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