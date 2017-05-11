Сборная Беларуси является безальтернативно слабейшей на турнире по выигранным вбрасываниям

Нельзя скрывать, что к белорусской команде на чемпионате мира по хоккею в Париже, а, значит, и к белорусской прессе уже относятся иронически. Подчас, даже ехидно, что стало совершенно очевидно после четвертого вообще и второго кряду сухого фиаско подопечных Дэйва Льюиса. На сей раз от швейцарцев в среду — 0:3.