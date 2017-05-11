На матче ЧМ-2017 между Канадой и Францией ожидается 14 тысяч человек

На матче ожидается 14 000 человек.

Встреча между Канадой и Францией пройдет сегодня, 11 мая, и начнется в 21:15 по московскому времени. После трех матчей канадцы занимают первое место в группе В, набрав 9 очков. Французы идут на пятой строчке с 5 баллами.