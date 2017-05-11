Артюхин: Когда Овечкин в сборной, он не отбывает свой номер
Нападающий новосибирской «Сибири», участник чемпионата мира по хоккею 2011 года Евгений Артюхин в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что команда Олега Знарка в матче группового этапа ЧМ-2017 с Данией может добиться разгромной победы, а также назвал огромным плюсом возможный приезд в сборную России игроков из «Вашингтона».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Россия уверенно стартовала на чемпионате мира — 2017, набрав восемь очков в трех матчах. При этом датчане хоть и потрепали нервы соперникам по первым встречам, но все же потеряли в них большое количество баллов — на данный момент в их активе всего два очка. Исходя из этого, можно ли сказать, что игра сборных получится такой же — боевой, однако с уже практически предрешенным исходом?
— Да, так, скорее всего, и будет. Российские хоккеисты действительно выдали мощный старт на планетарном первенстве, задали хороший тон и показали, что у нас очень сильная сборная, равных соперников которой я на данный момент не вижу — это, к слову, касается и Дании.
Думаю, что в поединке с датчанами от команды Олега Знарка следует вновь ожидать результативной игры, достаточного количества заброшенных шайб.
Это должен быть интересный хоккей.
— На прошлогоднем чемпионате мира Россия разгромила Данию со счетом 10:1. Могут ли болельщики отечественной сборной и в сегодняшнем матче ожидать такого перевеса, или
— Да нет, почему же? Все может быть. Здесь все зависит от того, как сложится сама игра — если ребята поймают кураж, то реально будет достигнуть схожего результата.
— В 2011 году вы приняли участие во встрече с датчанами (4:3) в рамках ЧМ и даже отличились в ней, забросив победную шайбу. Чем вам запомнилась та скандинавская сборная?
— На самом деле сейчас уже в хоккей умеют играть все — та же Дания на том мировом первенстве дала нам отпор, так что проходных противников на крупных турнирах больше нет.
При этом судить по составам сборных прошлых лет тяжело: каждый год на турнир приезжают совершенно разные составы, появляются новые коллективы, да и вообще все меняется, а значит
— За счет чего, по вашему мнению, Дания все же может отнять очки у россиян?
— Для этого нужны стопроцентная концентрация и четкая игра от обороны — как говорится, необходимо держать ухо востро, ведь у нашей сборной все звенья опасные. В целом тяжело
— В предстоящем поединке не сыграет нападающий сборной России Сергей Мозякин, получивший травму во встрече с Германией (6:3). Серьезная ли это потеря для отечественной национальной команды?
— В первую очередь, он, конечно, капитан нашей сборной.
В ходе своей карьеры Сергей зарекомендовал себя в качестве очень хорошего снайпера, и для нас это, естественно, большая потеря.
В то же время знаю, что сегодняшней ночью из розыгрыша Кубка Стэнли вылетел «Вашингтон» (столичный клуб не смог выйти в финал
— К слову, о россиянах из «Кэпиталз» — не считаете ли, что возможный приезд в национальную команду Александра Овечкина, Евгений Кузнецова и Дмитрия Орлова может несколько разладить «химию» внутри коллектива Знарка? Все же игроки не проходили подготовку к турниру в сборной, выступая в это время за океаном…
— Думаю, что тут как раз прямо противоположная ситуация: у ребят, мне кажется, стопроцентная подготовка, на чемпионат мира они приедут, как «с корабля на бал», а в их физических кондициях уж точно сомневаться не стоит, так что вряд ли они будут
Считаю, что приезд наших хоккеистов из «Вашингтона» будет огромным плюсом для российской сборной.
Овечкин всегда выкладывается на 200 процентов — когда Александр в сборной, он не отбывает свой номер. Я знаю его:
Овечкин — патриот, в национальную команду он всегда приезжает с огромным желанием и играет за нее на максимуме.
— В последних двух матчах группового этапа россиянам предстоит сыграть с американцами и латвийцами, одними из лидеров нашей восьмерки. Осознавая важность этих встреч, не стоит ли чуть поберечь себя в игре против Дании, где результата, кажется, можно добиться и минимальными ресурсами?
— Такой логике не стоит следовать. Когда ты выходишь на абсолютно любой поединок, думать о сохранении сил на будущее не нужно, тем более что время на восстановление у наших хоккеистов будет, плюс к этому у нас имеется огромная «лавка», всегда есть, кому заменить партнера, все готовы к этому и хорошо на льду выглядят.
Так что нет смысла беречь себе в матче с датчанами.
— Могли перед стартом турнира предположить, что такой равной получится наша группа, в которой практически каждая команда может отнять очки у более именитого соперника, что заметно уплотняет турнирную таблицу и борьбу за места в
— Повторюсь: каждая сборная из года в год приезжает на ЧМ с новыми составами, лидерами, ведь.
«лузерами», аутсайдерами не хочет быть никто. Все бьются до конца, стараются, и это иногда позволяет набирать в не самых простых матчах.
И удивительного в этом ничего нет.
— По потерянным очкам сборная России на данный момент занимает второе место в группе, уступая Латвии. Насколько важно, по вашему мнению, для российской команды финишировать именно на первой строчке в октете?
— Сколько уже раз случалось, когда победа в группе не приносила успеха в
— Какого результата ожидаете от российской сборной на турнире? Смогут ли подопечные Знарка в этом году впервые с 2014-го выиграть золотые медали?
— На первый взгляд, особых конкурентов для нашей сборной на ЧМ-2017 нет.
Не хочу загадывать, но надеюсь, что наши ребята все же выиграют этот турнир.
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