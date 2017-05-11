Артюхин: Когда Овечкин в сборной, он не отбывает свой номер

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Россия уверенно стартовала на чемпионате мира — 2017, набрав восемь очков в трех матчах. При этом датчане хоть и потрепали нервы соперникам по первым встречам, но все же потеряли в них большое количество баллов — на данный момент в их активе всего два очка. Исходя из этого, можно ли сказать, что игра сборных получится такой же — боевой, однако с уже практически предрешенным исходом?

— Да, так, скорее всего, и будет. Российские хоккеисты действительно выдали мощный старт на планетарном первенстве, задали хороший тон и показали, что у нас очень сильная сборная, равных соперников которой я на данный момент не вижу — это, к слову, касается и Дании.

Думаю, что в поединке с датчанами от команды Олега Знарка следует вновь ожидать результативной игры, достаточного количества заброшенных шайб.

Это должен быть интересный хоккей.

— На прошлогоднем чемпионате мира Россия разгромила Данию со счетом 10:1. Могут ли болельщики отечественной сборной и в сегодняшнем матче ожидать такого перевеса, или все-таки это уже отчасти фантастический сценарий?

— Да нет, почему же? Все может быть. Здесь все зависит от того, как сложится сама игра — если ребята поймают кураж, то реально будет достигнуть схожего результата.

— В 2011 году вы приняли участие во встрече с датчанами (4:3) в рамках ЧМ и даже отличились в ней, забросив победную шайбу. Чем вам запомнилась та скандинавская сборная?

— На самом деле сейчас уже в хоккей умеют играть все — та же Дания на том мировом первенстве дала нам отпор, так что проходных противников на крупных турнирах больше нет.

При этом судить по составам сборных прошлых лет тяжело: каждый год на турнир приезжают совершенно разные составы, появляются новые коллективы, да и вообще все меняется, а значит какие-то преждевременные выводы тяжело делать.

— За счет чего, по вашему мнению, Дания все же может отнять очки у россиян?

— Для этого нужны стопроцентная концентрация и четкая игра от обороны — как говорится, необходимо держать ухо востро, ведь у нашей сборной все звенья опасные. В целом тяжело что-то советовать датчанам в данной ситуации: разве что выкладываться более, чем на 120 процентов, лишь тогда у них будут хоть какие-то шансы сдержать нашу атаку.

— В предстоящем поединке не сыграет нападающий сборной России Сергей Мозякин, получивший травму во встрече с Германией (6:3). Серьезная ли это потеря для отечественной национальной команды?

— В первую очередь, он, конечно, капитан нашей сборной.

В ходе своей карьеры Сергей зарекомендовал себя в качестве очень хорошего снайпера, и для нас это, естественно, большая потеря.

В то же время знаю, что сегодняшней ночью из розыгрыша Кубка Стэнли вылетел «Вашингтон» (столичный клуб не смог выйти в финал плей-офф Восточной конференции, уступив «Питтсбургу» со счетом 3−4 в серии — «Газета.Ru»), а значит должны приехать другие ребята на помощь и попробовать компенсировать отсутствие Мозякина, если тот пропустит больше одной игры.

— К слову, о россиянах из «Кэпиталз» — не считаете ли, что возможный приезд в национальную команду Александра Овечкина, Евгений Кузнецова и Дмитрия Орлова может несколько разладить «химию» внутри коллектива Знарка? Все же игроки не проходили подготовку к турниру в сборной, выступая в это время за океаном…

— Думаю, что тут как раз прямо противоположная ситуация: у ребят, мне кажется, стопроцентная подготовка, на чемпионат мира они приедут, как «с корабля на бал», а в их физических кондициях уж точно сомневаться не стоит, так что вряд ли они будут какими-то уставшими.

Считаю, что приезд наших хоккеистов из «Вашингтона» будет огромным плюсом для российской сборной.

Овечкин всегда выкладывается на 200 процентов — когда Александр в сборной, он не отбывает свой номер. Я знаю его:

Овечкин — патриот, в национальную команду он всегда приезжает с огромным желанием и играет за нее на максимуме.

— В последних двух матчах группового этапа россиянам предстоит сыграть с американцами и латвийцами, одними из лидеров нашей восьмерки. Осознавая важность этих встреч, не стоит ли чуть поберечь себя в игре против Дании, где результата, кажется, можно добиться и минимальными ресурсами?

— Такой логике не стоит следовать. Когда ты выходишь на абсолютно любой поединок, думать о сохранении сил на будущее не нужно, тем более что время на восстановление у наших хоккеистов будет, плюс к этому у нас имеется огромная «лавка», всегда есть, кому заменить партнера, все готовы к этому и хорошо на льду выглядят.

Так что нет смысла беречь себе в матче с датчанами.

— Могли перед стартом турнира предположить, что такой равной получится наша группа, в которой практически каждая команда может отнять очки у более именитого соперника, что заметно уплотняет турнирную таблицу и борьбу за места в плей-офф?

— Повторюсь: каждая сборная из года в год приезжает на ЧМ с новыми составами, лидерами, ведь.

«лузерами», аутсайдерами не хочет быть никто. Все бьются до конца, стараются, и это иногда позволяет набирать в не самых простых матчах.

И удивительного в этом ничего нет.

— По потерянным очкам сборная России на данный момент занимает второе место в группе, уступая Латвии. Насколько важно, по вашему мнению, для российской команды финишировать именно на первой строчке в октете?

— Сколько уже раз случалось, когда победа в группе не приносила успеха в плей-офф, так что судить однозначно в данной ситуации тяжело. Думаю, что на этом не стоит зацикливаться — нужно просто играть и искать свой хоккей. А уж каким ты финишируешь в группе: не самое важное на текущем этапе.

— Какого результата ожидаете от российской сборной на турнире? Смогут ли подопечные Знарка в этом году впервые с 2014-го выиграть золотые медали?

— На первый взгляд, особых конкурентов для нашей сборной на ЧМ-2017 нет.

Не хочу загадывать, но надеюсь, что наши ребята все же выиграют этот турнир.