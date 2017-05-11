Купер: Лучшего шанса привлечь внимание клубов НХЛ, чем ЧМ, для Ли и быть не может

Сборная Канады с трех побед начала чемпионат мира, проходящий в Париже и Кельне с 5 по 21 мая, и возглавляет группу B. В четверг канадцы сыграют против команды Франции. В среду Ли сообщил агентству «Р-Спорт», что 11 мая проведет первый матч на турнире. В четверг 36-летний Ли, чей контракт с магнитогорским «Металлургом», где он провел последние 4 сезона, истек 30 апреля, сообщил «Р-Спорт», что надеется получить предложение из НХЛ.

«Посмотрим, как Ли проявит себя на чемпионате мира в составе команды. Пока я могу сказать только, что его катание близко к идеальному, что он как рыба в воде чувствует себя в большинстве, а именно эти качества в игроках ищут многие клубы НХЛ. Очевидно, что лучшей возможности показать себя и привлечь внимание клубов НХЛ, чем чемпионат мира, просто быть не может. Будет здорово, если в следующем сезоне мы увидим Ли в НХЛ», — сказал Купер.