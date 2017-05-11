Что происходит со сборной Беларуси по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29706487/
11 мая 2017, 13:44 | СБ - Беларусь сегодня

Что происходит со сборной Беларуси по хоккею

Нельзя скрывать, что к белорусской команде на чемпионате мира по хоккею в Париже, а, значит, и к белорусской прессе уже относятся иронически. Подчас, даже ехидно, что стало совершенно очевидно после четвертого вообще и второго кряду сухого фиаско подопечных Дэйва Льюиса. На сей раз от швейцарцев в среду — 0:3.

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Вот, например, прекрасный словенский парень и талантливый журналист с громким именем Синиша. Специализация — хоккей и биатлон. Говорит и пишет по-русски. Работал в Минске на олимпийской квалификации. Пережил в нем победные мгновения обретения путевки в южнокорейский Пхенчхан. Причем тем легендарным для словенского хоккея сентябрьским вечером, он, восхищенный гостеприимством (во всех смыслах) хозяев, отыскал слова утешения белорусским коллегам. Хотя, как потом признался, опасался, что ему под горячую руку и в силу полярности настроений может перепасть дружеская оплеуха.

Тем не менее, рискнул — посочувствовал. Здесь же в Париже после баталии Беларусь — Швейцария, он только и нашел, что похлопать по плечу, сопроводив хлопки репликой: «Ничего… Может французам, хоть одну забросите». Безо всякой опаски. Все ведь в его иронии было объективно и по делу.

За весь матч, на который Льюис обещал настроить парней аки тигров, белорусы не создали ни одного стопроцентного момента! Так два полушанса в первом периоде. Да и то Павлович плохенько попал по шайбе, а Сергей Костицын вовсе махнул мимо оной. И это в баталии, где на кону стояла перспектива продолжить борьбу за путевку в плей-офф, и в которой мистер Дэйв хотел использовать фактор усталости «крестоносцев», доигравшихся накануне с французами до проигранной серии буллитов. Ничего похожего. Сами «капнули». Потрясающая безликость. Причем потрясение переживаем мы, а не соперники.

В общем, за что хоккеистам надо отдать должное, так только за поведение после матча. Остановились общаться с прессой не только наши канадцы — Лаланд и Лингле, но и капитан Стась, Брат-2 и юный Шарангович. Возможно, и другие бы не отказали, но их просто не просили задержаться в микст-зоне.

Но, что они сказали? «Ничего не получается» — это литературная версия слов младшего Костицына. «Хочется извиниться перед болельщиками» — это Андрей Стась. А еще наш капитан говорил о важности реализации моментов. Но реализовывать-то нечего, а запас счастливых случайностей в белорусскую пользу, похоже, был вычерпан до дна в матче с финнами, где чудил их голкипер с фамилией Корписало, возможно, возревновавший к славе шведа Сало.

Льюиса слушать было интереснее. Например, он раскритиковал опытных игроков, причем очень жестко: «Признаться, не ожидал такой слабой игры. Напротив, надеялся, что нам удастся создать достаточное число голевых моментов, а наши ключевые мастера поведут за собой молодых партнеров. Этого не произошло. Молодежь смотрелась лучше иных старожилов команды». После чего, вздохнув, добавил: «В белорусской сборной есть хоккеисты элитного уровня, но в Париже они не могут ни бросить, ни отдать острый пас. С передачами ничего не получается ни в равных составах, ни в большинстве. Поэтому посмотрим видео, и будем искать новые сочетания — другого выхода нет».

Да и вообще, когда Льюис не вещает «про медальные задачи» он к себе по-настоящему располагает. Другое дело, что хочется попросить его взмахнуть волшебной палочкой. Как это было два года назад в чешской Остраве. Но выясняется, что ее у канадца нет. Он сам это сказал в среду. То ли сейчас, то ли отродясь не было, а мы сами сочинили сказку о фее мужского пола. Ни в Питере, ни ныне в Париже подобного чародейства не наблюдается.

Напротив, Льюис начинает потихоньку отступать в тыл, ссылаясь на сложность календаря, что ранее считалось у него дурным тоном. Того гляди он признает ошибочность не вызова в сборную Бэйлена и Степанова. Хотя это, вряд ли: «Я — не ищу оправданий. Но мы показываем тот хоккей, который можем показать. Соперники пока быстрее нас, лучше выходят из обороны, качественнее переключаются на защиту. Сыграть сам за ребят не могу. Как и Вудкрофт с Антоненко. А тренерский штаб усердно трудился, чтобы подготовить команду».

Однако! Это мистер Дэйв еще надо доказать. Более того, усердие не гарантирует качества. Допустим, у нас есть пословица, объясняющая, что может случиться с не очень умным человеком, начинающим молиться. Разбиваются лбы. Почти парижский случай.

Как надо доказать, что сезон минского «Динамо» проведенный под началом вашего помощника Вудкрофта (бойкий регулярный чемпионат, но позорный, по словам самого канадского тренера, вылет из плей-офф), преследовал какие-то интересы национальной команды. Хотелось бы знать — какие, если ответ будет утвердительным.

Но пока надо сконцентрироваться на решении текущих задач по сохранению прописки в элитном дивизионе чемпионата мира. Пусть не мытьем, но катаньем — сберечься! А там уж разберемся, куда подевалась волшебная палочка.

Макс СТРЕЛКОВ,
Париж, специально для «СБ»
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