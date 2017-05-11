Что происходит со сборной Беларуси по хоккею
Нельзя скрывать, что к белорусской команде на чемпионате мира по хоккею в Париже, а, значит, и к белорусской прессе уже относятся иронически. Подчас, даже ехидно, что стало совершенно очевидно после четвертого вообще и второго кряду сухого фиаско подопечных Дэйва Льюиса. На сей раз от швейцарцев в среду — 0:3.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Вот, например, прекрасный словенский парень и талантливый журналист с громким именем Синиша. Специализация — хоккей и биатлон. Говорит и пишет
Тем не менее, рискнул — посочувствовал. Здесь же в Париже после баталии Беларусь — Швейцария, он только и нашел, что похлопать по плечу, сопроводив хлопки репликой: «Ничего… Может французам, хоть одну забросите». Безо всякой опаски. Все ведь в его иронии было объективно и по делу.
За весь матч, на который Льюис обещал настроить парней аки тигров, белорусы не создали ни одного стопроцентного момента! Так два полушанса в первом периоде. Да и то Павлович плохенько попал по шайбе, а Сергей Костицын вовсе махнул мимо оной. И это в баталии, где на кону стояла перспектива продолжить борьбу за путевку в
В общем, за что хоккеистам надо отдать должное, так только за поведение после матча. Остановились общаться с прессой не только наши канадцы — Лаланд и Лингле, но и капитан Стась, Брат-2 и юный Шарангович. Возможно, и другие бы не отказали, но их просто не просили задержаться в
Но, что они сказали? «Ничего не получается» — это литературная версия слов младшего Костицына. «Хочется извиниться перед болельщиками» — это Андрей Стась. А еще наш капитан говорил о важности реализации моментов. Но
Льюиса слушать было интереснее. Например, он раскритиковал опытных игроков, причем очень жестко: «Признаться, не ожидал такой слабой игры. Напротив, надеялся, что нам удастся создать достаточное число голевых моментов, а наши ключевые мастера поведут за собой молодых партнеров. Этого не произошло. Молодежь смотрелась лучше иных старожилов команды». После чего, вздохнув, добавил: «В белорусской сборной есть хоккеисты элитного уровня, но в Париже они не могут ни бросить, ни отдать острый пас. С передачами ничего не получается ни в равных составах, ни в большинстве. Поэтому посмотрим видео, и будем искать новые сочетания — другого выхода нет».
Да и вообще, когда Льюис не вещает «про медальные задачи» он к себе
Напротив, Льюис начинает потихоньку отступать в тыл, ссылаясь на сложность календаря, что ранее считалось у него дурным тоном. Того гляди он признает ошибочность не вызова в сборную Бэйлена и Степанова. Хотя это, вряд ли: «Я — не ищу оправданий. Но мы показываем тот хоккей, который можем показать. Соперники пока быстрее нас, лучше выходят из обороны, качественнее переключаются на защиту. Сыграть сам за ребят не могу. Как и Вудкрофт с Антоненко. А тренерский штаб усердно трудился, чтобы подготовить команду».
Однако! Это мистер Дэйв еще надо доказать. Более того, усердие не гарантирует качества. Допустим, у нас есть пословица, объясняющая, что может случиться с не очень умным человеком, начинающим молиться. Разбиваются лбы. Почти парижский случай.
Как надо доказать, что сезон минского «Динамо» проведенный под началом вашего помощника Вудкрофта (бойкий регулярный чемпионат, но позорный, по словам самого канадского тренера, вылет из плей-офф), преследовал
Но пока надо сконцентрироваться на решении текущих задач по сохранению прописки в элитном дивизионе чемпионата мира. Пусть не мытьем, но катаньем — сберечься! А там уж разберемся, куда подевалась волшебная палочка.
Макс СТРЕЛКОВ,
Париж, специально для «СБ»
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