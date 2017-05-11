Нужны ли сборной России игроки «Вашингтона» на ЧМ? Мнения экспертов

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заслуженный мастер спорта и эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, а также олимпийский чемпион Александр Пашков поделились мнениями о вылете «Вашингтона» и «Александра Овечкина из нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли и необходимости его приглашения в состав сборной России на чемпионате мира.

— «Вашингтон» проиграл седьмой матч серии с «Питтсбургом», притом что в финале конференции победителя ждала скромная «Оттава». Это был самый реальный шанс Овечкина выиграть Кубок Стэнли?

Кожевников: На данном этапе — да. Как я понял, «Вашингтон» очень многое сделал, чтобы хотя бы в финале играть. Но не получилось, ничего страшного. Это НХЛ.

Гуськов: Победа была близка. Всё решила седьмая игра. Это хоккей, здесь бывает всё. Шанс бывает в каждом чемпионате, но здесь в очередной раз Овечкину не повезло.

Пашков: Овечкин уже в том возрасте, когда пора выигрывать. Карьера у него пока не очень задалась в плане титулов. Я имею в виду Кубок Стэнли. Но, с другой стороны, он почти всю карьеру пока проводит в «Вашингтоне», это тоже очень важно. Единственный шанс для него — это Олимпийские игры. Как он говорит, он будет там играть, несмотря ни на что.

— Орлов, Кузнецов и Овечкин освободились для сборной России. В состоянии ли они помочь национальной команде на чемпионате мира после такого обидного поражения?

Кожевников: Нужно ли вызывать Овечкина, Орлова и Кузнецова? Есть тренеры, которые решают, какая будет тактика и как будет играть команда. Но они все пригодятся. Эти ребята всегда приезжают в сборную с огромным желанием. Я считаю, что Саше нужно дать отдохнуть. Но решают тренеры.

Гуськов: Поражение обидное. Я уверен, что игроки потеряли очень много сил и эмоций. Надо смотреть, в каком они состоянии — психологическом и физическом. От этого фактора очень многое зависит. Я думаю, что тренерский штаб учтёт всё это и сделает свой выбор.

Пашков: Овечкин, как правило, не выделяется хорошей игрой на чемпионатах мира после кубковых серий. С чем это связано, трудно сказать, но это факт. Сложный вопрос перед тренерами. Если его брать, то неизвестно, как он сыграет. Да и место под него надо искать. Если его не брать, то общество может не понять. Перед Знарком сложная задача. Команда сейчас играет, и особенно слабых мест у неё не видно. Если его брать, то кого-то надо выдёргивать из состава, и это проблема. Думаю, что с Кузнецовым проще будет. Как центральный нападающий он может усилить состав. На мой взгляд, есть некоторые вопросы к нашим центральным нападающим.

— Верите ли вы, что Овечкин когда-то выиграет Кубок Стэнли?

Кожевников: Трудно говорить. Может, и выиграет. В этом году у него был большой шанс, весь клуб готовился к этому, а дальше посмотрим. У Саши же долгий контракт. Будем желать ему удачи, счастья и добра. Будет трудно, ведь это НХЛ, там столько равных команд, которые могут позволить себе всё. Там равные условия для всех, поэтому любая команда может выиграть.

Гуськов: Верю ли я в то, что Овечкин выиграет Кубок Стэнли? Почему бы и нет? Как хоккеист Овечкин заслуживает кубка Стэнли, поскольку в НХЛ он является звездой. Так как у него долгосрочный контракт с «Вашингтоном», поэтому если в ближайшее время он выиграет трофей, то выиграет его именно с этой командой. Прогнозы нереальные. Могу пожелать ему удачи в следующем сезоне, чтобы та мечта, которая есть у каждого хоккеиста, выступающего в НХЛ, у Александра сбылась.