Нужны ли сборной России игроки «Вашингтона» на ЧМ? Мнения экспертов

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29706472/
11 мая 2017, 13:40 | Чемпионат.com

Нужны ли сборной России игроки «Вашингтона» на ЧМ? Мнения экспертов

Кожевников, Гуськов и Пашков обсуждают вылет Александра Овечкина из Кубка Стэнли и необходимость его вызова в сборную России.

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© AP 2017

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заслуженный мастер спорта и эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, а также олимпийский чемпион Александр Пашков поделились мнениями о вылете «Вашингтона» и «Александра Овечкина из нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли и необходимости его приглашения в состав сборной России на чемпионате мира.

— «Вашингтон» проиграл седьмой матч серии с «Питтсбургом», притом что в финале конференции победителя ждала скромная «Оттава». Это был самый реальный шанс Овечкина выиграть Кубок Стэнли?

Кожевников: На данном этапе — да. Как я понял, «Вашингтон» очень многое сделал, чтобы хотя бы в финале играть. Но не получилось, ничего страшного. Это НХЛ.

Гуськов: Победа была близка. Всё решила седьмая игра. Это хоккей, здесь бывает всё. Шанс бывает в каждом чемпионате, но здесь в очередной раз Овечкину не повезло.

Пашков: Овечкин уже в том возрасте, когда пора выигрывать. Карьера у него пока не очень задалась в плане титулов. Я имею в виду Кубок Стэнли. Но, с другой стороны, он почти всю карьеру пока проводит в «Вашингтоне», это тоже очень важно. Единственный шанс для него — это Олимпийские игры. Как он говорит, он будет там играть, несмотря ни на что.

— Орлов, Кузнецов и Овечкин освободились для сборной России. В состоянии ли они помочь национальной команде на чемпионате мира после такого обидного поражения?

Кожевников: Нужно ли вызывать Овечкина, Орлова и Кузнецова? Есть тренеры, которые решают, какая будет тактика и как будет играть команда. Но они все пригодятся. Эти ребята всегда приезжают в сборную с огромным желанием. Я считаю, что Саше нужно дать отдохнуть. Но решают тренеры.

Гуськов: Поражение обидное. Я уверен, что игроки потеряли очень много сил и эмоций. Надо смотреть, в каком они состоянии — психологическом и физическом. От этого фактора очень многое зависит. Я думаю, что тренерский штаб учтёт всё это и сделает свой выбор.

Пашков: Овечкин, как правило, не выделяется хорошей игрой на чемпионатах мира после кубковых серий. С чем это связано, трудно сказать, но это факт. Сложный вопрос перед тренерами. Если его брать, то неизвестно, как он сыграет. Да и место под него надо искать. Если его не брать, то общество может не понять. Перед Знарком сложная задача. Команда сейчас играет, и особенно слабых мест у неё не видно. Если его брать, то кого-то надо выдёргивать из состава, и это проблема. Думаю, что с Кузнецовым проще будет. Как центральный нападающий он может усилить состав. На мой взгляд, есть некоторые вопросы к нашим центральным нападающим.

— Верите ли вы, что Овечкин когда-то выиграет Кубок Стэнли?

Кожевников: Трудно говорить. Может, и выиграет. В этом году у него был большой шанс, весь клуб готовился к этому, а дальше посмотрим. У Саши же долгий контракт. Будем желать ему удачи, счастья и добра. Будет трудно, ведь это НХЛ, там столько равных команд, которые могут позволить себе всё. Там равные условия для всех, поэтому любая команда может выиграть.

Гуськов: Верю ли я в то, что Овечкин выиграет Кубок Стэнли? Почему бы и нет? Как хоккеист Овечкин заслуживает кубка Стэнли, поскольку в НХЛ он является звездой. Так как у него долгосрочный контракт с «Вашингтоном», поэтому если в ближайшее время он выиграет трофей, то выиграет его именно с этой командой. Прогнозы нереальные. Могу пожелать ему удачи в следующем сезоне, чтобы та мечта, которая есть у каждого хоккеиста, выступающего в НХЛ, у Александра сбылась.

Пашков: Если он куда-то перейдёт. Как показывает практика последних лет, «Вашингтон» не в состоянии это сделать. Он всё время находится около, но близко к победе в Кубке Стэнли не подходит. Может быть, переход в другую команду может помочь. Но это тоже проблема, ведь у Овечкина длительный контракт с «Вашингтоном». Так что Александр может остаться без этого титула, и вся надежда только на золотую олимпийскую медаль.
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