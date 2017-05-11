Да Коста заявил, что не имеет ни малейшего представления, останется ли в ПХК ЦСКА

Контракт Да Косты с ЦСКА истек 30 апреля. Агент хоккеиста Александр Черных 1 мая сообщил агентству «Р-Спорт», что игрок получил от ЦСКА предложение о новом контракте. Да Коста провел в ЦСКА три сезона, в ходе которых принял участие в 133 матчах регулярного чемпионата и плей-офф и набрал 124 (61 гол + 63 результативных передачи) очка.

«Предыдущий год получился очень сложным для меня из-за травм, но я считаю, что смог хорошо вернуться в строй в конце сезона и неплохо выглядел в плей-офф. К сожалению, с командой мы не смогли решить поставленных задач. Знаю, что мой большой друг Ян Муршак уже покинул команду и подписал контракт с “Торпедо” из Нижнего Новгорода, уверен, он добьется там успеха. Что касается меня, то у меня нет ни малейшего представления, останусь ли я в ЦСКА», — сказал Да Коста.

Сборная Франции во вторник со счетом 4:3 в серии буллитов победила команду Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею, проходящего с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. После трех матчей французы занимают пятое место в своей группе, набрав пять очков. Да Коста забил четыре гола в двух матчах и в списке лучших снайперов уступает только канадцу Нэтану Маккиннону (5).