Да Коста заявил, что не имеет ни малейшего представления, останется ли в ПХК ЦСКА
ПАРИЖ, 11 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард сборной Франции по хоккею Стефан Да Коста заявил агентству «Р-Спорт», что не имеет ни малейшего представления, останется ли в московском ЦСКА.
Контракт Да Косты с ЦСКА истек 30 апреля. Агент хоккеиста Александр Черных 1 мая сообщил агентству «Р-Спорт», что игрок получил от ЦСКА предложение о новом контракте. Да Коста провел в ЦСКА три сезона, в ходе которых принял участие в 133 матчах регулярного чемпионата и
«Предыдущий год получился очень сложным для меня
Сборная Франции во вторник со счетом 4:3 в серии буллитов победила команду Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею, проходящего с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. После трех матчей французы занимают пятое место в своей группе, набрав пять очков. Да Коста забил четыре гола в двух матчах и в списке лучших снайперов уступает только канадцу Нэтану Маккиннону (5).
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