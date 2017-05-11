Защитник Ли заявил, что думает не о завершении карьеры, а о получении контракта в НХЛ

Контракт 36-летнего Ли с магнитогорским «Металлургом», где канадец провел последние четыре сезона, истек 30 апреля. Ранее в российских СМИ появилась информация, что Ли рассматривает вариант завершения карьеры.

«У меня даже мысли нет о завершении карьеры, это точно могу сказать. Более того, я думаю, что участие в чемпионате мира поможет мне открыть некоторые двери и, возможно, у меня появятся варианты в НХЛ. Вот о чем я думаю. В любом случае вы сами понимаете, что спешить мне некуда, уже после чемпионата мира спокойно обдумаю все варианты», — сказал Ли.

В среду Ли сообщил агентству «Р-Спорт», что 11 мая дебютирует за сборную Канады на чемпионате мира в игре с французами.

«Все это очень волнительно, это большая честь — выйти на лед в составе сборной Канады в матче чемпионата мира. Как получил вызов? Прошло около недели, как я вернулся в Канаду из Магнитогорска, когда на мою электронную почту упало письмо. Там было сказано, что мне нужно связаться с генменеджером сборной Роном Хекстоллом. Мне предложили приехать в сборную, чтобы потренироваться, в качестве “экстра-игрока”. Я ни секунды не сомневался, потому что оказаться в команде с суперзвездами НХЛ даже в такой роли — это большая честь. Видите, в результате все сработало», — отметил Ли.