Этот парень играл за фарм-клуб, а сегодня ведет Россию к золоту чемпионата мира

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29704963/
11 мая 2017, 13:18 | Советский спорт

Этот парень играл за фарм-клуб, а сегодня ведет Россию к золоту чемпионата мира

Сергей Андронов — лучший снайпер сборной на чемпионате мира. А еще он мечтает играть в НХЛ и знает секрет успешной работы со Знарком.

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Хочет играть в НХЛ из-за маленьких площадок

С 2012 по 2014 год Андронов играл в АХЛ за фарм-клубы «Сент-Луиса». Он проводил неплохие сезоны, но попасть в основную команду и стать одноклубником Владимира Тарасенко ему так и не удалось. В итоге Сергей вернулся в ЦСКА и теперь надеется, что еще получит свой шанс закрепиться в НХЛ.

— Пожалуй, я хотел бы сделать еще один выстрел, назовем это так. Наверное, все-таки маленькая площадка и североамериканский стиль игры мне больше подходят.

Дрался с Зубаревым

Чтобы стать своим в НХЛ, надо уметь играть в силовой хоккей, а при надобности сбросить краги и вступить в бой с соперником. Андронов это умеет. В этом сезоне он провел неплохой поединок с защитником СКА Андреем Зубаревым. Сергею было, у кого учится, в ЦСКА он играл в одном звене с известным бойцом Евгением Артюхиным.

Выводил ЦСКА в финал Кубка Гагарина

В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина-2016 против СКА Андронов забросил уже на второй минуте овертайма. ЦСКА выиграл серию со счетом 4:0 и вышел в первый финал КХЛ в своей истории.

Признавался лучшим игроком сборной России на молодежном чемпионате мира

Молодежный чемпионат мира 2009 года получился для российской сборной довольно драматичным. В полуфинале команда Сергея Немчинова встречалась с хозяевами турнира канадцами. После второго периода счет был 5:5. Таким он остался и до конца овертайма. В серии буллитов сильнее оказались канадцы. Россияне в матче за третье место без проблем обыграли Словакию (5:1), а Андронов был признан лучшим игроком турнира в составе сборной России. На том чемпионате он набрал 8 (3+5) очков.

Знает, как сработаться со Знарком

Олег Валерьевич часто вызывал Андронова на матчи Евротура, но на чемпионат мира Сергей так и не попадал. В этом году он дебютировал на мировом первенстве. Возможно, потому что узнал секрет, как сработаться со Знарком.

— Думаю, просто нужно быть честным и открытым. По отношению к твоей профессии, к хоккею, к партнерам. Честность — это то качество, которое отличает тех игроков, с которыми Знарок работает удачно.
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