Кожевников: Все знают, что Овечкин — патриот, но, возможно, ему стоит отдохнуть
МОСКВА, 11 мая —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» россиянин Александр Овечкин — патриот, и все об этом знают, но, возможно, ему стоит отдохнуть после завершения выступления в плей-офф НХЛ, заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Хоккеисты «Вашингтона» уступили «Питтсбургу» в четвертьфинальной серии
«Сто игр за сезон — ответственность, психология… Он патриот, и все это знают, но, возможно, ему стоит действительно отдохнуть в этом году. Это уже как там тренеры рассчитывают, как он сам решит», — сказал Кожевников по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт», отвечая на вопрос о возможном вызове Овечкина в сборную на чемпионат мира.
В среду в 7-м матче серии второго раунда
«Мне “Питтсбург” больше нравится в плане командной игры, ставил в серии на них. Что касается Овечкина, есть матчи удачные, а есть неудачные, не забил он пять — значит, это была неудачная игра. Он бомбардир, против него играют ответственнее в два раза. Нормально играл, желание было, и в других играх доказал свой уровень», — отметил Кожевников.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter