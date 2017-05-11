Хоккеисты «Вашингтона» уступили «Питтсбургу» в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с общим счетом 3−4. В решающем матче серии в среду «Вашингтон» на своем льду проиграл «Пингвинз» со счетом 0:2. В январе Овечкин преодолел отметку в тысячу набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего в этом сезоне 31-летний россиянин набрал 69 очков (33 шайбы и 36 передач) в 82 матчах «регулярки», которую «Вашингтон» выиграл, и 8 очков (5 + 3) в 13 матчах плей-офф. В настоящее время сборная России выступает на чемпионате мира, который проходит 5—21 мая в Кельне и Париже.

«Сто игр за сезон — ответственность, психология… Он патриот, и все это знают, но, возможно, ему стоит действительно отдохнуть в этом году. Это уже как там тренеры рассчитывают, как он сам решит», — сказал Кожевников по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт», отвечая на вопрос о возможном вызове Овечкина в сборную на чемпионат мира.

В среду в 7-м матче серии второго раунда плей-офф Овечкин 4 раза бросал в створ ворот «Питтсбурга», но за 18 минут на льду не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «-2».

«Мне “Питтсбург” больше нравится в плане командной игры, ставил в серии на них. Что касается Овечкина, есть матчи удачные, а есть неудачные, не забил он пять — значит, это была неудачная игра. Он бомбардир, против него играют ответственнее в два раза. Нормально играл, желание было, и в других играх доказал свой уровень», — отметил Кожевников.