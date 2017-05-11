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Все девять встреч соперников на чемпионатах мира принесли победу нашим. Год назад в Москве команде Янне Карлссона хозяева учинили разгром 10:1. Прямо как здесь, в Кельне, итальянцам. Так что Петеру Регину и Ко ловить нечего. Разве что признаваться в уважении к Сергею Мозякину, который пока вне игры.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 11.05.2017, 17:15 -:- Россия Дания

Только завтра он выйдет на лед и сможет оценить свое состояние. В голове после подлого приема немца Хагера (далеко не худшего игрока хозяев!) еще звенит. Рисковать здоровьем капитана никто не станет.

В бригаде большинства его на синей линии заменит Артемий Панарин, а позицию на левом фланге займет Никита Гусев. Вариант приемлемый, пока соперники слабые. Против сильных же нужен бросающий игрок. А в щелчке с дальней дистанции Панарина есть сомнения.

Конечно, на роль такого бросающего блюлайнера идеально подходит Александр Овечкин, в очередной раз сошедший со Стэнли-пробега. В сложившейся ситуации он очень нужен. Как нужны и Евгений Кузнецов, и защитник Дмитрий Орлов. Впрочем, тренеры сборной пока умалчивают о десанте из «Вашингтона».

Если в самое ближайшее до игры с датчанами время сборная России не внесет в заявочный список условного Валерия Ничушкина или Романа Любимова (это самые реальные кандидатуры), то….

Впрочем, об Овечкине и Ко у нас будет время поговорить. А сейчас вернемся в Кельн. Ворота сегодня снова доверят Андрею Василевскому. Почему ему, а не дублеру Илье Сорокину? Ответ не на поверхности. Вася неудачно сыграл против немцев. Дело даже не в трех пропущенных в заключительном периоде голах. От российского вратаря отскакивали почти все шайбы, он отбивал их перед собой. А третья, подправленная после наброса издалека, — классика Василевского. Как-то один весьма известный игрок из Уфы поделился рецептом «Как забивать Василевскому» — ему не надо бросать сильно, просто накидывай издалека, и что-то обязательно залетит. Страдал молодой Вася еще одной «болезнью» — он долго переживал даже малюсенькие неудачи, пропущенные шайбы. Поэтому Валерий Брагин в молодежке и заменил его в полуфинале с канадцами (6:5) в Калгари-2012 и на финал со шведами (0:1 от) поставил Андрея Макарова. Изжил ли Василевский этот грешок?

В любом случае основному вратарю надо поднять настроение, дать возможность засушить сухарь. Поэтому тренер вратарей Рашит Давыдов, пользующийся в штабе Олега Знарка неограниченным кредитом доверия, принял решение в пользу голкипера «Тампы».