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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29703948/
11 мая 2017, 13:15 | Советский спорт

Призрак Овечкина бродит по Кельну. Превью матча Россия — Дания

Вы верите в то, что сборная России споткнется на датчанах? Вопрос риторический.

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Все девять встреч соперников на чемпионатах мира принесли победу нашим. Год назад в Москве команде Янне Карлссона хозяева учинили разгром 10:1. Прямо как здесь, в Кельне, итальянцам. Так что Петеру Регину и Ко ловить нечего. Разве что признаваться в уважении к Сергею Мозякину, который пока вне игры.

Только завтра он выйдет на лед и сможет оценить свое состояние. В голове после подлого приема немца Хагера (далеко не худшего игрока хозяев!) еще звенит. Рисковать здоровьем капитана никто не станет.

В бригаде большинства его на синей линии заменит Артемий Панарин, а позицию на левом фланге займет Никита Гусев. Вариант приемлемый, пока соперники слабые. Против сильных же нужен бросающий игрок. А в щелчке с дальней дистанции Панарина есть сомнения.

Конечно, на роль такого бросающего блюлайнера идеально подходит Александр Овечкин, в очередной раз сошедший со Стэнли-пробега. В сложившейся ситуации он очень нужен. Как нужны и Евгений Кузнецов, и защитник Дмитрий Орлов. Впрочем, тренеры сборной пока умалчивают о десанте из «Вашингтона».

Если в самое ближайшее до игры с датчанами время сборная России не внесет в заявочный список условного Валерия Ничушкина или Романа Любимова (это самые реальные кандидатуры), то….

Впрочем, об Овечкине и Ко у нас будет время поговорить. А сейчас вернемся в Кельн. Ворота сегодня снова доверят Андрею Василевскому. Почему ему, а не дублеру Илье Сорокину? Ответ не на поверхности. Вася неудачно сыграл против немцев. Дело даже не в трех пропущенных в заключительном периоде голах. От российского вратаря отскакивали почти все шайбы, он отбивал их перед собой. А третья, подправленная после наброса издалека, — классика Василевского. Как-то один весьма известный игрок из Уфы поделился рецептом «Как забивать Василевскому» — ему не надо бросать сильно, просто накидывай издалека, и что-то обязательно залетит. Страдал молодой Вася еще одной «болезнью» — он долго переживал даже малюсенькие неудачи, пропущенные шайбы. Поэтому Валерий Брагин в молодежке и заменил его в полуфинале с канадцами (6:5) в Калгари-2012 и на финал со шведами (0:1 от) поставил Андрея Макарова. Изжил ли Василевский этот грешок?

В любом случае основному вратарю надо поднять настроение, дать возможность засушить сухарь. Поэтому тренер вратарей Рашит Давыдов, пользующийся в штабе Олега Знарка неограниченным кредитом доверия, принял решение в пользу голкипера «Тампы».
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