Францоуз заявил, что будет защищать ворота сборной Чехии в матче с норвежцами

Сборная Чехии в четверг сыграет с норвежцами в рамках группового этапа чемпионата мира, проходящего в Париже и Кельне. Чехи набрали пять очков в первых трех матчах турнира, и занимают пятое место в группе B. Францоуз ранее сыграл в матче с командой Белоруссии (6:1), другие две встречи провел голкипер Петр Мразек.

«Свой второй матч на чемпионате мира в Париже я проведу в четверг против норвежцев», — сказал Францоуз.

Сборная Норвегии с шестью очками после трех игр занимает четвертое место.