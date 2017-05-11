Францоуз заявил, что будет защищать ворота сборной Чехии в матче с норвежцами
ПАРИЖ, 11 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз сообщил агентству «Р-Спорт», что будет защищать ворота сборной Чехии в матче чемпионата мира по хоккею с командой Норвегии.
Сборная Чехии в четверг сыграет с норвежцами в рамках группового этапа чемпионата мира, проходящего в Париже и Кельне. Чехи набрали пять очков в первых трех матчах турнира, и занимают пятое место в группе B. Францоуз ранее сыграл в матче с командой Белоруссии (6:1), другие две встречи провел голкипер Петр Мразек.
«Свой второй матч на чемпионате мира в Париже я проведу в четверг против норвежцев», — сказал Францоуз.
Сборная Норвегии с шестью очками после трех игр занимает четвертое место.
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