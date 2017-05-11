Фаст: Не могу дождаться, когда увижу Сорокина в НХЛ

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Сборная Швеции на чемпионате мира в Кёльне в трёх матчах набрала всего четыре очка, уступив сборной России (1:2 Б) и США (3:4), а также обыграв Германию (7:2). Накануне матча с Латвией «Тре крунур» занимались на тренировочной арене больше двух часов. После занятия с корреспондентом «Чемпионата» пообщался голкипер сборной Швеции Виктор Фаст. 34-летний вратарь рассказал о первых матчах чемпионата мира — 2017, уходе из ЦСКА, поражении в плей-офф «Локомотиву» и перспективах Ильи Сорокина.

«Сборная Швеции не делает трагедии из двух поражений»

— Какие у вас впечатления от чемпионата мира в Кёльне?

— Положительные. Сборная Швеции играет здесь достаточно хорошо, у нас было два непростых матча с Россией и США, в которых, к сожалению, мы проиграли. Но сборная Швеции прибавляет с каждой игрой. У нас неплохие перспективы.

— Могли бы сравнить это мировое первенство с предыдущими?

— Каждый чемпионат мира особенный. Играть за свою страну для меня очень важно. Я был в прошлом году в Москве, и тот турнир мне тоже запомнился. Это большой праздник для болельщиков, да и для игроков.

— Перед чемпионатом мира эксперты сходились во мнении, что сборная Швеции — один из главных фаворитов турнира. Однако вы проиграли два матча. Насколько сильно разочарованы таким началом?

— Конечно, все хотят побеждать в каждой встрече. Мы играли здорово и шаг за шагом идём к своей цели. Не стоит делать трагедии из двух поражений. Три матча — не значит победа на чемпионате мира. Это всего лишь три встречи. Нам стоит продолжать работать над своей игрой и становиться лучше.

— Сборная России смогла вас удивить в первом матче?

— Нет, мы хорошо знакомы с вашей национальной командой. В России много хороших мастеров. Я много с кем играл в КХЛ, так что знал, к чему готовиться. Мы понимали, что они дадут бой. Сборная Швеции сильно провела первый матч с россиянами, но один буллит решил исход встречи. А мы не использовали свои шансы.

«Предложения из КХЛ были, но я не раздумывая перешёл в «Векше»

— Когда вы поняли, что покинете ЦСКА по окончании сезона?

— Это было тяжёлое решение. Я провёл в ЦСКА два года. Мне было приятно выступать за эту команду, это большой опыт для меня. Но вместе с женой мы приняли решение, что для детей и для нас лучше вернуться в Швецию. Всё-таки в КХЛ много перелётов, от этого устаёшь. Я очень рад, что возвращаюсь домой. Прошло пять лет, как я покинул родину.

— Были ли у вас предложения от клубов КХЛ?

— Да, было несколько предложений. Но когда ко мне обратились из «Векше» с предложением о трёхлетнем контракте, то я не раздумывая согласился.

— «Векше» был одним из первых клубов в вашей карьерой, теперь вы вновь вернулись туда. Можете ли вы в «Векше» и завершить карьеру?

— Мне в этом году исполнится 35 лет. Никогда не знаешь, сколько лет ты сможешь играть в хоккей. У меня контракт на три года, посмотрим, что будет дальше. Но на данный момент я не готов завершать карьеру. Хоккей — моё любимое занятие. Я хочу играть столько, сколько позволит здоровье. Мне хочется совершенствовать свою игру, идти дальше и дальше.

— А играть, как Ягр, до 45 лет смогли бы?

— Ох, даже не знаю. 45? Это слишком не скоро. Яромир — уникальный хоккеист, таких больше нет. Он суперспортсмен, который много лет выступает на высоком уровне. Сложно будет повторить путь Ягра.

«У ЦСКА была система, и мы в неё верили»

— Уход Дмитрия Квартальнова из ЦСКА стал для вас неожиданностью или после поражения «Локомотиву» не удивились этому решению?

— ЦСКА — клуб с большими амбициями. Все игроки и тренеры понимают, что главная цель — победа в Кубке Гагарина. Все знают, что это бизнес. Тренеры приходят и уходят. Мы все разочарованы результатом в этом сезоне. Не знаю, насколько неожиданно, что Квартальнов ушёл, но руководство на это пошло, чтобы в будущем команда смогла выиграть трофеи. Иногда нужно идти на такие шаги, чтобы подняться на новую ступень.

— Многие сходились во мнении, что игроки ЦСКА устали от хоккея Дмитрия Квартальнова. Это правда?

— Нет, я так не думаю. У нас была система, и мы в неё верили. Уверен, что все ребята отдавались работе полностью. Как и Квартальнов. Мы сделали всё, чтобы выиграть Кубок, но этого оказалось недостаточно. Думаю, такие же ощущения есть у всех в команде.

— Почему всё-таки уступили во втором раунде плей-офф «Локомотиву»?

— «Локомотив» просто очень сильная команда, у них классные игроки. Думаю, мы хорошо играли в первых двух матчах, а потом произошло что-то необъяснимое. Ярославцы оказались просто сильнее.

«Не могу дождаться момента, когда увижу Сорокина в НХЛ»

— Какие у вас отношения с Ильёй Сорокиным?

— Отличные, он хороший парень. Мы много тренировались вместе. У него большое будущее в хоккее. Не могу дождаться момента, когда увижу его в НХЛ. Илья может стать российским топ-вратарём. Будет интересно наблюдать за его карьерой.

— В игре Сорокина есть слабые стороны?

— Да, конечно. У всех голкиперов они есть. Он ещё молод, всё сейчас зависит только от него. Каждый может стать лучше, в том числе и Илья. Я работал бок о бок с Сорокиным два года, и за это время он сильно вырос. У Сорокина есть амбиции, он может очень много работать над собой, это здорово.

— Вы приходили в ЦСКА из НХЛ первым номером, у вас был большой контракт. Почему же всё-таки вы играли так мало?

— Почему — это лучше спросить у тренера. Я не могу ответить на этот вопрос. Конечно, я хотел играть больше. Каждый хочет играть столько, сколько может. Это была не моя ситуация. В первом сезоне в ЦСКА я сыграл 25 матчей. Я могу только много работать и ждать своего шанса. Кто будет играть — это решение тренера.

— Говорили ли вы на эту тему с тренером?

— Нет, он мне ничего не говорил на эту тему. Я просто должен был много работать.

«В Москве обожаю парк Горького»

— Какие воспоминания у вас остались от России?

— Очень много, правда (улыбается). Мы же так много путешествовали, это были классные два года. Я познакомился с интересными людьми. Это был большой опыт для меня. Все воспоминания я привезу домой и буду вспоминать в старости.

— Какое у вас любимое место в Москве?

— Обожаю парк Горького. Очень красивое и уютное место. Мы с семьёй постоянно туда выбирались. Москва — потрясающий город, особенно летом. Пытаюсь всем своим знакомым донести мысль, что Россия очень крутая страна, которую стоит посетить.

— Когда покидали Москву, может быть, взяли с собой что-нибудь на память? Бутылку водки, например?