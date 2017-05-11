«Чемпионат» представляет вашему вниманию самые яркие моменты шестого игрового дня. 11 мая сборная России сыграет с Данией.

Вчера были сыграны четыре матча чемпионата мира: США уверенно обыграли Италию со счётом 3:0, Швейцария одержала победу над командой Беларуси — 3:0, команда Словакии в серии буллитов потерпела поражение от Германии — 2:3 Б, Финляндия взяла верх над сборной Беларуси со счётом 5:2.

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