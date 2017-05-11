Бэбкок: Хоккеисты Канады на ЧМ-2017 в третий раз подряд выиграют золото

Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Канадцы выиграли предыдущие два турнира.

«У шведов в этом году хорошая оборона, там собраны большие мастера, у сборной России интересная команда, американцы постепенно адаптируются и от матча к матчу набирают обороты. Шансы на победу у этих команд определенно есть, но золото в третий раз подряд возьмет сборная Канады», — сказал Бэбкок в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».