Бэбкок: Хоккеисты Канады на ЧМ-2017 в третий раз подряд выиграют золото
ПАРИЖ, 11 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная Канады по хоккею выиграет золотые медали на чемпионате мира 2017 года, заявил экс-главный тренер сборной, а ныне главный тренер клуба НХЛ «Торонто» Майк Бэбкок, который является двукратным олимпийским чемпионом и единственным тренером, входящим в «Тройной золотой клуб».
Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Канадцы выиграли предыдущие два турнира.
«У шведов в этом году хорошая оборона, там собраны большие мастера, у сборной России интересная команда, американцы постепенно адаптируются и от матча к матчу набирают обороты. Шансы на победу у этих команд определенно есть, но золото в третий раз подряд возьмет сборная Канады», — сказал Бэбкок в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».
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