Лучшие голы шестого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2017
10 мая прошёл шестой игровой день чемпионата мира по хоккею в Кёльне и Париже.
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«Чемпионат» представляет вашему вниманию лучшие заброшенные шайбы шестого игрового дня.
Вчера были сыграны четыре матча чемпионата мира: США уверенно обыграли Италию со счётом 3:0, Швейцария одержала победу над командой Беларуси — 3:0, команда Словакии в серии буллитов потерпела поражение от Германии — 2:3 Б, Финляндия взяла верх над сборной Беларуси со счётом 5:2.
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