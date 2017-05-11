Хоккеисты сборной России Овечкин, Кузнецов и Орлов освободились для участия в ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29701751/
11 мая 2017, 8:54 | Р-Спорт

Хоккеисты сборной России Овечкин, Кузнецов и Орлов освободились для участия в ЧМ

МОСКВА, 11 мая — Р-Спорт. Хоккеисты сборной России Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов освободились для участия в чемпионате мира в Кельне и Париже после вылета «Вашингтона», за который они выступают в НХЛ, из розыгрыша Кубка Стэнли.

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© Reuters

В среду «Вашингтон» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ проиграл «Питтсбургу» (0:2) и уступил в серии со счетом 3−4.

Ранее сообщалось, что кто-то из тройки выступающих в «Вашингтоне» россиян может получить вызов в национальную команду России на чемпионат мира.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России на групповом этапе турнира на данный момент выиграла три матча из трех, в ближайшем матче ей предстоит 11 мая встретиться с командой Дании.
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11 Мая, 02:30 Плей-офф: 1/4 финала Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
Питтсбург Пингвинз
Главные тренеры
Барри Тротц Майк Салливан
Вратари
Брэден Холтби 57:46 Марк-Андре Флери
1-й период
Евгений Малкин 05:47
16:06 Том Уилсон
2-й период
Брайан Раст (Дж. Гюнтцель, С. Кросби) 28:49
Патрик Хернквист 30:37
3-й период
Патрик Хернквист (Джаст. Шульц) 44:14
46:50 Джон Карлсон
49:33 Брукс Орпик
Скотт Уилсон 49:33
Статистика
9 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), Б. Раст (Питтсбург Пингвинз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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