Хоккеисты сборной России Овечкин, Кузнецов и Орлов освободились для участия в ЧМ

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В среду «Вашингтон» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ проиграл «Питтсбургу» (0:2) и уступил в серии со счетом 3−4.

Ранее сообщалось, что кто-то из тройки выступающих в «Вашингтоне» россиян может получить вызов в национальную команду России на чемпионат мира.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России на групповом этапе турнира на данный момент выиграла три матча из трех, в ближайшем матче ей предстоит 11 мая встретиться с командой Дании.