Хоккеисты сборной России Овечкин, Кузнецов и Орлов освободились для участия в ЧМ
МОСКВА, 11 мая —
Р-Спорт. Хоккеисты сборной России Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов освободились для участия в чемпионате мира в Кельне и Париже после вылета «Вашингтона», за который они выступают в НХЛ, из розыгрыша Кубка Стэнли.
В среду «Вашингтон» в седьмом матче четвертьфинальной серии
Ранее сообщалось, что
Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России на групповом этапе турнира на данный момент выиграла три матча из трех, в ближайшем матче ей предстоит 11 мая встретиться с командой Дании.
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|11 Мая, 02:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
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0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
|Питтсбург Пингвинз
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Майк Салливан
Вратари
|Брэден Холтби 57:46
|Марк-Андре Флери
|1-й период
|Евгений Малкин
|05:47
|16:06
|Том Уилсон
|2-й период
|Брайан Раст (Дж. Гюнтцель, С. Кросби)
|28:49
|Патрик Хернквист
|30:37
|3-й период
|Патрик Хернквист (Джаст. Шульц)
|44:14
|46:50
|Джон Карлсон
|49:33
|Брукс Орпик
|Скотт Уилсон
|49:33
Статистика
|9
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), Б. Раст (Питтсбург Пингвинз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол