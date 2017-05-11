Райндл: Матч ЧМ по хоккею Словакия — Германия мог быть сорван из-за инцидента на льду
КЕЛЬН, 11 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между командами Германии и Словакии мог быть сорван, из-за того что один из болельщиков повредил лед, сообщил агентству «Р-Спорт» глава Федерации хоккея Германии Франц Райндл.
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Видимо, что-то случилось...
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Игра чемпионата мира между командами Словакии и Германии, проходившая в среду в Кельне, была приостановлена на несколько минут
«Что касается сегодняшнего инцидента, он был вызван тем, что одна девушка бросила с трибун шар с жидкостью, внутри которого была
Ряд хоккеистов, в том числе сборной России, выражали недовольство качеством льда на «Ланксесс Арене». «Жалобы на лед были только в самые первые дни. Буквально после двух матчей лед был приведен в порядок, и жалобы прекратились», — отметил Райндл.
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