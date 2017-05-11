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Игра чемпионата мира между командами Словакии и Германии, проходившая в среду в Кельне, была приостановлена на несколько минут из-за, как указали организаторы, плохого качества льда на арене. По мнению арбитров, лед не соответствовал требованиям, и его состояние угрожало здоровью хоккеистов. После еще одной заливки, потребовавшей пять дополнительных минут, матч был продолжен.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 10.05.2017, 21:15 2:3 Б Словакия Германия

«Что касается сегодняшнего инцидента, он был вызван тем, что одна девушка бросила с трибун шар с жидкостью, внутри которого была какая-то химическая маслянистая субстанция, — сказал Райндл корреспонденту “Р-Спорт”. — Этот шар серьезно повредил лед, и арбитры правильно сделали, что приостановили игру. Нам вообще повезло, что мы смогли завершить этот матч, он вполне мог быть сорван. Охранники смогли вычислить девушку, которая это сделала. С ней разбирается полиция. Думаю, ей грозит серьезный штраф».

Ряд хоккеистов, в том числе сборной России, выражали недовольство качеством льда на «Ланксесс Арене». «Жалобы на лед были только в самые первые дни. Буквально после двух матчей лед был приведен в порядок, и жалобы прекратились», — отметил Райндл.