Хоккеист сборной Канады Тайсон Бэрри выбыл до конца чемпионата мира из-за травмы
МОСКВА, 11 мая —
Р-Спорт. Защитник сборной Канады по хоккею Тайсон Бэрри пропустит оставшуюся часть чемпионата мира из-за травмы нижней части тела, сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.
Характер травмы и
На текущем чемпионате мира, который проходит в Париже и Кельне, Бэрри провел 3 игры и набрал 7 очков (2 шайбы + 5 передачи).
Сборная Канады добилась трех побед в трех стартовых матчах и возглавляет таблицу группы B.
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