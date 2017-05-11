Хоккеист сборной Канады Тайсон Бэрри выбыл до конца чемпионата мира из-за травмы

Характер травмы и какие-либо подробности пока не разглашаются.

На текущем чемпионате мира, который проходит в Париже и Кельне, Бэрри провел 3 игры и набрал 7 очков (2 шайбы + 5 передачи).

Сборная Канады добилась трех побед в трех стартовых матчах и возглавляет таблицу группы B.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">UPDATE: Tyson Barrie out for the remainder of <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> with a lower-body injury.</p>— Team Canada Men (@HC_Men) <a href="https://twitter.com/HC_Men/status/862429543839260678">10 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>