Тренер: Вынужденная пауза в матче с немцами разозлила сборную Словакии
КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Пауза перед стартом второго периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Германии и Словакии, вызванная проблемами со льдом, разозлила словацких хоккеистов. Такое мнение журналистам высказал тренер словацкой сборной Здено Цигер, отвечая на вопрос ТАСС.
В среду словаки уступили команде Германии по буллитам со счетом 2:3 в матче группового этапа чемпионата мира. Начало второго периода было задержано на 20 минут
«Мы отлично играли в первом периоде. После прошлой игры ребята сделали выводы. Нам было тяжело, спасибо мои парням, что смогли показать хорошую игру», — сказал Цигер.
«Мы ждали слишком долго во время паузы, моих хоккеистов это немного разозлило, — продолжил специалист. — Нужно было перезалить лед, рефери сказал, что это было небезопасно. Поэтому мы ничего не могли с этим поделать».
«Я рад, что получилось вытащить матч, отыграв две шайбы и дожав соперника. Нам повезло, но это не имеет значение», — прокомментировал игру главный тренер сборной Германии Марко Штурм.
В середине первого периода был заменен основной голкипер немецкой команды Томас Грайс. «Он получил небольшое повреждение. Не думаю, что там
Чемпионат мира проходит
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