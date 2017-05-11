Тренер: Вынужденная пауза в матче с немцами разозлила сборную Словакии

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В среду словаки уступили команде Германии по буллитам со счетом 2:3 в матче группового этапа чемпионата мира. Начало второго периода было задержано на 20 минут из-за проблем с заливкой льда.

«Мы отлично играли в первом периоде. После прошлой игры ребята сделали выводы. Нам было тяжело, спасибо мои парням, что смогли показать хорошую игру», — сказал Цигер.

«Мы ждали слишком долго во время паузы, моих хоккеистов это немного разозлило, — продолжил специалист. — Нужно было перезалить лед, рефери сказал, что это было небезопасно. Поэтому мы ничего не могли с этим поделать».

«Я рад, что получилось вытащить матч, отыграв две шайбы и дожав соперника. Нам повезло, но это не имеет значение», — прокомментировал игру главный тренер сборной Германии Марко Штурм.

В середине первого периода был заменен основной голкипер немецкой команды Томас Грайс. «Он получил небольшое повреждение. Не думаю, что там что-то серьезное. Но нам нужно посмотреть за его состоянием», — сказал Штурм.