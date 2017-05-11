Между словаками и немцами тает лёд, а Беларусь устроила беспредел

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29700366/
11 мая 2017, 1:51 | Чемпионат.com

Между словаками и немцами тает лёд, а Беларусь устроила беспредел

Германия победила вопреки проблемам со льдом и вратарями, США пожалела Италию, а Беларусь вновь проиграла — в итогах игрового дня ЧМ-2017.

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© Reuters

Сборная США не стала издеваться над Италией

Проиграв хозяевам в стартовом матче чемпионате мира, американцы постепенно набирают обороты. После победы над Швецией подопечные Джеффа Блашилла без особого труда одолели итальянцев. Правда, в отличие от сборной России, звёздно-полосатые не стали издеваться над главными аутсайдерами группы и забили ровно столько, сколько было нужно для уверенной победы. Открыв счёт на шестой минуте, во втором периоде сборная США поупражнялась в игре в неравных составах: Андерс Ли забил в большинстве, а Брок Нельсон — в меньшинстве.

Именно Нельсон стал самым назойливым форвардом в составе американцев. По воротам несчастного Андреаса Бернарда он только в створ нанёс семь бросков, а ведь ещё были попытки, после которых шайба просвистела мимо штанг. В итоге нападающий «Айлендерс» оформил дубль, а его команда возглавила группу. Как минимум до завтрашнего игрового дня сборная США будет удерживать первое место. Единственная ложка дёгтя для американцев — травма верхней части тела у Ника Шмальца. Что касается итальянцев, то они с одним-единственным очком, заработанным в игре со Словакией, продолжают замыкать группу. Всё может сложиться так, что команду, которая будет вынуждена покинуть элиту, мы узнаем только в последний день группового этапа, на который назначен матч Дания — Италия.

Германии нипочём проблемы со льдом и вратарями

До шестого игрового дня чемпионата мира к его организации не было ни единого вопроса. По крайней, к его кёльнской части. Ну не считать же за проблему отсутствие нескольких рядов металлоискателей и доброжелательность местных охранников? А вот то, что случилось в вечернем матче, можно занести в минус организаторам турнира. Представители нашего тренерского штаба и раньше в полголоса говорили о проблемах со льдом, а теперь они вылезли наружу. Перерыв между первым и вторым периодом встречи Словакия — Германия затянулся, по меньшей мере, на десять минут. Хоккеисты вышли из раздевалок и дисциплинированно ждали у бортика, пока замбони пройдутся по второму кругу.

Казус со льдом — не единственное, что должно было беспокоить немецкую сторону. Сборную Германию подвели вратари. Томас Грайсс забил, по сути, сам себе, получил небольшое повреждение и тут же отправился на скамейку запасных. Основной голкипер немцев не провёл на площадке и половины периода. Его сменщик Дэнниаусден Биркен проявил себя не многим лучше. Либор Гудачек бросил с нулевого угла и шайба вновь нашла дорогу в сетку ворот немецкой сборной. Но даже из такого положения хозяева чемпионата мира сумели выкарабкаться! Две шайбы, заброшенные ими с разницей в 27 секунд, восстановили статус-кво, а в серии буллитов победу немцам принесла восходящая звёздочка Доминик Каун.

Поражение от Швейцарии — беспредел по-белорусски

Уже четвёртую игру подряд белорусская сборная не может забить. А пропускает команда, порой, очень много. Игра со Швейцарией в этом отношении выдалась не такой уж и кошмарной, но сути дела это не меняет. Посланцы страны сыра, шоколада и банков открыли счёт ближе к концу первого периода. Рето Шеппи оказался расторопнее всех на пятачке, и добил в ворота шайбу, отскочившую от Кевина Лаланда. На 36-й минуте встречи Амбюль удвоил преимущество своей команды.

Если у кого-то и были сомнения насчёт победителя в этом матче, то в середине третьей двадцатиминутки их развеял Коди Элмонд. Форвард выкатился с правого фланга в центр и нанёс точный бросок, притом пространства и времени белорусские защитники дали ему столько, что он всё делал абсолютно без спешки. Швейцарцы победили, а Сергей Костицын крайне чётко подвёл итоги прошедших матчей своей команды. «Ничего у нас не получалось сегодня, это беспредел, мне просто стыдно. И я не знаю, что говорить, когда мы даже до ворот доехать не можем. Мы не играем, как тренер говорит, у нас паса нет, ничего нет. Может, трясёт кого-то или что… Не знаю, как мы тут хотя бы одну выиграем. После такого матча впору уже переживать о том, как бы место не потерять в элите», — приводит слова Костицына «Р-Спорт».

Несбывшаяся словенская сказка

Сборная Финляндии на чемпионате мира пока что производит не лучшее впечатление. Чего только стоит поражение от французов со счётом 1:5! Вот и в игре со словенцами долгое время финны были в роли отыгрывающихся. Анже Куралт на 15-й минуте открыл счёт. На второй период подопечные Лаури Марьямаки вышли с совсем другим настроем, и за две минуты отыгрались и вышли вперёд. Казалось бы, шансы словенцев начали таять на глазах. Но в начале третьей двадцатиминутки Рок Тичар сумел огорчить Харри Сятери. Такое положение вещей для команды Суоми было сродни катастрофе и, к счастью для себя, они сумели его исправить. Себастьян Ахо и Маркус Хянникяйнен, спустя пять минут после пропущенной шайбы, сделали счёт 4:2, и на это словенцы ответа найти уже не смогли. Добил команду Ника Зупанчича Томи Саллинен, забивший на последней минуте в пустые ворота.
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