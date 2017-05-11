Между словаками и немцами тает лёд, а Беларусь устроила беспредел

Сборная США не стала издеваться над Италией

Проиграв хозяевам в стартовом матче чемпионате мира, американцы постепенно набирают обороты. После победы над Швецией подопечные Джеффа Блашилла без особого труда одолели итальянцев. Правда, в отличие от сборной России, звёздно-полосатые не стали издеваться над главными аутсайдерами группы и забили ровно столько, сколько было нужно для уверенной победы. Открыв счёт на шестой минуте, во втором периоде сборная США поупражнялась в игре в неравных составах: Андерс Ли забил в большинстве, а Брок Нельсон — в меньшинстве.

Именно Нельсон стал самым назойливым форвардом в составе американцев. По воротам несчастного Андреаса Бернарда он только в створ нанёс семь бросков, а ведь ещё были попытки, после которых шайба просвистела мимо штанг. В итоге нападающий «Айлендерс» оформил дубль, а его команда возглавила группу. Как минимум до завтрашнего игрового дня сборная США будет удерживать первое место. Единственная ложка дёгтя для американцев — травма верхней части тела у Ника Шмальца. Что касается итальянцев, то они с одним-единственным очком, заработанным в игре со Словакией, продолжают замыкать группу. Всё может сложиться так, что команду, которая будет вынуждена покинуть элиту, мы узнаем только в последний день группового этапа, на который назначен матч Дания — Италия.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TacKNwRPw2I?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Германии нипочём проблемы со льдом и вратарями

До шестого игрового дня чемпионата мира к его организации не было ни единого вопроса. По крайней, к его кёльнской части. Ну не считать же за проблему отсутствие нескольких рядов металлоискателей и доброжелательность местных охранников? А вот то, что случилось в вечернем матче, можно занести в минус организаторам турнира. Представители нашего тренерского штаба и раньше в полголоса говорили о проблемах со льдом, а теперь они вылезли наружу. Перерыв между первым и вторым периодом встречи Словакия — Германия затянулся, по меньшей мере, на десять минут. Хоккеисты вышли из раздевалок и дисциплинированно ждали у бортика, пока замбони пройдутся по второму кругу.

Казус со льдом — не единственное, что должно было беспокоить немецкую сторону. Сборную Германию подвели вратари. Томас Грайсс забил, по сути, сам себе, получил небольшое повреждение и тут же отправился на скамейку запасных. Основной голкипер немцев не провёл на площадке и половины периода. Его сменщик Дэнниаусден Биркен проявил себя не многим лучше. Либор Гудачек бросил с нулевого угла и шайба вновь нашла дорогу в сетку ворот немецкой сборной. Но даже из такого положения хозяева чемпионата мира сумели выкарабкаться! Две шайбы, заброшенные ими с разницей в 27 секунд, восстановили статус-кво, а в серии буллитов победу немцам принесла восходящая звёздочка Доминик Каун.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/b6CZy90ipAI?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Поражение от Швейцарии — беспредел по-белорусски

Уже четвёртую игру подряд белорусская сборная не может забить. А пропускает команда, порой, очень много. Игра со Швейцарией в этом отношении выдалась не такой уж и кошмарной, но сути дела это не меняет. Посланцы страны сыра, шоколада и банков открыли счёт ближе к концу первого периода. Рето Шеппи оказался расторопнее всех на пятачке, и добил в ворота шайбу, отскочившую от Кевина Лаланда. На 36-й минуте встречи Амбюль удвоил преимущество своей команды.

Если у кого-то и были сомнения насчёт победителя в этом матче, то в середине третьей двадцатиминутки их развеял Коди Элмонд. Форвард выкатился с правого фланга в центр и нанёс точный бросок, притом пространства и времени белорусские защитники дали ему столько, что он всё делал абсолютно без спешки. Швейцарцы победили, а Сергей Костицын крайне чётко подвёл итоги прошедших матчей своей команды. «Ничего у нас не получалось сегодня, это беспредел, мне просто стыдно. И я не знаю, что говорить, когда мы даже до ворот доехать не можем. Мы не играем, как тренер говорит, у нас паса нет, ничего нет. Может, трясёт кого-то или что… Не знаю, как мы тут хотя бы одну выиграем. После такого матча впору уже переживать о том, как бы место не потерять в элите», — приводит слова Костицына «Р-Спорт».

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PiULxFQUTQA?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Несбывшаяся словенская сказка

Сборная Финляндии на чемпионате мира пока что производит не лучшее впечатление. Чего только стоит поражение от французов со счётом 1:5! Вот и в игре со словенцами долгое время финны были в роли отыгрывающихся. Анже Куралт на 15-й минуте открыл счёт. На второй период подопечные Лаури Марьямаки вышли с совсем другим настроем, и за две минуты отыгрались и вышли вперёд. Казалось бы, шансы словенцев начали таять на глазах. Но в начале третьей двадцатиминутки Рок Тичар сумел огорчить Харри Сятери. Такое положение вещей для команды Суоми было сродни катастрофе и, к счастью для себя, они сумели его исправить. Себастьян Ахо и Маркус Хянникяйнен, спустя пять минут после пропущенной шайбы, сделали счёт 4:2, и на это словенцы ответа найти уже не смогли. Добил команду Ника Зупанчича Томи Саллинен, забивший на последней минуте в пустые ворота.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/krKchFiC1pI?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>