Гашчак назвал сборную России лучшей командой на чемпионате мира

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В среду словаки уступили команде Германии по буллитам со счетом 2:3 в матче группового этапа чемпионата мира.

«Мы хорошо играли, но не смогли реализовать свои моменты. У нас было все чтобы победить, обидно что этого не случилось. Смотрел игры сборной России на чемпионате. Безусловно, это лучшая команда на турнире», — сказал Гашчак.

«Трудно выделить кого-то конкретного, все игроки опасны, — продолжил форвард. — Нам нужно прыгнуть выше головы, чтобы взять очки в этой игре. Конечно, мы все еще хотим пробиться в плей-офф, но это трудная задача».