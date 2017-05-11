Гашчак назвал сборную России лучшей командой на чемпионате мира
КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею, без сомнений, является лучшей командой чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже. Такое мнение ТАСС высказал форвард сборной Словакии Марцел Гашчак.
В среду словаки уступили команде Германии по буллитам со счетом 2:3 в матче группового этапа чемпионата мира.
«Мы хорошо играли, но не смогли реализовать свои моменты. У нас было все чтобы победить, обидно что этого не случилось. Смотрел игры сборной России на чемпионате. Безусловно, это лучшая команда на турнире», — сказал Гашчак.
«Трудно выделить
Чемпионат мира по хоккею проходит
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