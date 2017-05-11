Сборная России сыграет против датчан на чемпионате мира

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29700227/
11 мая 2017, 1:40 | ТАСС

Сборная России сыграет против датчан на чемпионате мира

КЕЛЬН /Германия/, 11 мая. /ТАСС/. Сборная России сыграет с командой Дании в четвертом матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже. Российская команда занимает лишь третье место в группе А, однако в случае победы поднимется на первую строчку, опередив команды Латвии и США.

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© Reuters

В Кельне команда России одержала уже три победы, хотя и потеряла одно очко — в стартовой встрече шведы были обыграны лишь в серии буллитов. Затем со счетом 10:1 подопечные Олега Знарка разгромили главных аутсайдеров группы А итальянцев, а 8 мая были побеждены немцы — 6:3, причем все свои голы команда Германии забила в третьем периоде, пропустив к тому времени пять шайб.

Очередной соперник сборной России не расстается с надеждами на выход в четвертьфинал. После трех туров датчане занимают предпоследнее место в группе и имеют в своем активе всего два очка, однако им не грозит вылет в дивизион I — в Дании пройдет чемпионат мира 2018 года. С одной стороны, это раскрепостило команду на нынешнем турнире, с другой — тренерский штаб не сумел собрать многих своих звезд, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — в Кельн из заокеанских легионеров приехал лишь 21-летний форвард «Виннипега» Николай Элерс, который голов здесь пока не забивал.

В последнее десятилетие хоккей в Дании бурно развивается — в НХЛ уже играют девять местных игроков. Однако почти все они решили в Кельн не приезжать, хотя обещали сыграть через год на домашнем льду. Успехи сборной очевидны — в прошлом сезоне она заняла восьмое место на чемпионате мира и делегировала сразу трех игроков в сборную Европы на прошедший в сентябре Кубок мира. Данию в Торонто представили нападающие Миккель Бедкер, Янник Хансен и Франс Нильсен, а после победы в полуфинале сборной Европы над шведами в соседней стране, где до сих пор считают, что в Дании в хоккей играть не умеют, недоумевали: как «Тре Крунур» могла уступить команде, где выступают трое датчан?

Три игрока «Йокерита» и рекордсмен Грен

Несколько лет назад лидеры датской сборной выступали именно в чемпионате Швеции, теперь местные хоккеисты получают приглашения из НХЛ и Континентальной хоккейной лиги. В составе нынешней команды — защитники «Йокерита» Оливер Лауридсен и Йеспер Йенсен, а также нападающий клуба из Хельсинки Петер Регин.

Датчане начали чемпионат мира с поражений от латвийцев (0:3) и американцев (2:7), однако затем обыграли в серии буллитов словаков — 4:3. Главный тренер сборной Дании швед Янне Карлссон (в 2011—2013 гг. он возглавлял подмосковный «Атлант») использовал лишь одного вратаря — 30-летнего Себастьяна Дама из австрийского «Граца», а в атаке выделялся забросивший две шайбы Никлас Хардт из шведского «Мальме».

Настоящая достопримечательность сборной Дании — 36-летний капитан команды, нападающий Мортен Грен, который приехал на 15-й чемпионат мира подряд. Грен не пропустил ни одного турнира с 2003 года, повторив достижение финского защитника Петтери Нуммелина, который также принимал участие в 15 чемпионатах мира. В матче со словаками именно Грен реализовал победный буллит, принеся датчанам первую победу в Кельне.

Дания без Олимпиады

Сборная Дании ни разу не сумела пробиться на Олимпийские игры, принадлежит этой команде и антирекорд чемпионатов мира — самое крупное поражение в истории турниров со счетом 0:47 от канадцев в 1949 году.

Теперь датчане «мальчиками для битья» уже не являются, хотя на прошлогоднем чемпионате мира в Москве и проиграли хозяевам со счетом 1:10, что, впрочем, не помешало им выйти в четвертьфинал. Самые яркие воспоминания от прошлогодней встречи с датчанами остались у нападающего Вадима Шипачева, который набрал сразу пять (2+3) очков в матче, и Сергея Мозякина, дважды поразившего ворота Симона Нильсена. Нильсен включен в заявку сборной Дании и на нынешнем турнире и вполне может выйти на лед, тогда как участие в матче Мозякина исключено. Капитан сборной России получил серьезную травму в столкновении с немцем Патриком Хагером.

Матч сборных России и Дании пройдет на «Ланксесс-Арене» Кельна в 17:15 мск. Победа позволит сборной России подняться на первое место, опередив команды Латвии и США, у которых по 9 очков. В другом матче четверга в группе А в 21:15 мск сыграют сборные Швеции и Латвии.

Матч группы В проходят в столице Франции Париже. Чемпионат мира продлится до 21 мая.
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