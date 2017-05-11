Осала: Играя в Париже, периодически приходится напоминать себе, что идет ЧМ
ПАРИЖ, 11 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард сборной Финляндии Оскар Осала заявил агентству «Р-Спорт», что по ходу матча со словенцами в Париже ему периодически приходилось напоминать себе, что идет чемпионат мира по хоккею, так как посещаемость оставляла желать лучшего.
Сборная Финляндии в среду со счетом 5:2 обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира. Встречу посетили 3436 зрителей. Финны с семью очками после четырех матчей занимаю третье место в группе.
«Слава богу, что на игре были три тысячи финских болельщиков, мы слышали их, они помогали нам, — сказал Осала. — Правда, почти все они сидели за нашей скамейкой, то есть сторона арены, на которую мы постоянно смотрели, была пустой. Несколько раз пришлось напоминать себе, что это чемпионат мира, говорить: “Оскар, не засыпай, соберись”. Повторю, мы рады, что с нами в Париже три тысячи болельщиков».
«Не могу сказать, что мы довольны тем, как сыграли со словенцами, пока мы больше мучаемся, у нас есть проблемы. Честно говоря, не знаю, чем их объяснить.
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