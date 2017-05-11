Сборная Германии одержала волевую победу над словаками в матче ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29700032/
11 мая 2017, 0:21 | Советский спорт

Сборная Германии одержала волевую победу над словаками в матче ЧМ

Хоккеисты сборной Словакии в своем четвертом матче чемпионата мира уступили команде Германии.

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Встреча, прошедшая в среду в Кельне на льду «Ланксесс-Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу немцев. В составе словаков по шайбе забросили Томаш Матоушек и Либор Гудачек. У немцев отличились Патрик Раймер и Ясин Эхлица, а победный буллит исполнил Доминик Каун.

Таким образом, немцы набрали пять очков и вышли на четвертое место в группе А, потеснив шведов (четыре очка). У словаков также стало четыре очка.

В следующих матчах чемпионата мира словаки 13 мая сыграют с командой России, а немцы днем ранее сразятся с датчанами.
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10 Мая, 21:15 Зрители 17647 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Словакия 2:3 Б
Серия буллитов
(1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Германия
Главные тренеры
Здено Цигер Марко Штурм
Вратари
Юлиус Гудачек Томас Грайсс 09:23 (Д. Аус ден Биркен 09:23)
1-й период
09:23 Томаш Матоушек (Т. Зиго, Э. Шедивы)
13:47 Петер Черешняк
2-й период
21:58 Либор Гудачек (М. Чайковски)
Маркус Кинк 28:38
34:37 Андрей Штясны
Патрик Раймер (К. Эрхофф, Д. Кахун) 36:11
Ясин Элиц (Д. Зайденберг, М. Мюллер) 36:38
Джастин Крюгер 36:59
Серия буллитов - победный бросок
Д. Кахун
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Стефан Фонселиус (Финляндия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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