Сборная Германии одержала волевую победу над словаками в матче ЧМ

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Встреча, прошедшая в среду в Кельне на льду «Ланксесс-Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу немцев. В составе словаков по шайбе забросили Томаш Матоушек и Либор Гудачек. У немцев отличились Патрик Раймер и Ясин Эхлица, а победный буллит исполнил Доминик Каун.

Таким образом, немцы набрали пять очков и вышли на четвертое место в группе А, потеснив шведов (четыре очка). У словаков также стало четыре очка.

В следующих матчах чемпионата мира словаки 13 мая сыграют с командой России, а немцы днем ранее сразятся с датчанами.