Сборная Германии одержала волевую победу над словаками в матче ЧМ
Хоккеисты сборной Словакии в своем четвертом матче чемпионата мира уступили команде Германии.
Встреча, прошедшая в среду в Кельне на льду «Ланксесс-Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу немцев. В составе словаков по шайбе забросили Томаш Матоушек и Либор Гудачек. У немцев отличились Патрик Раймер и Ясин Эхлица, а победный буллит исполнил Доминик Каун.
Таким образом, немцы набрали пять очков и вышли на четвертое место в группе А, потеснив шведов (четыре очка). У словаков также стало четыре очка.
В следующих матчах чемпионата мира словаки 13 мая сыграют с командой России, а немцы днем ранее сразятся с датчанами.
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|10 Мая, 21:15
|Зрители 17647
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Здено Цигер
|Марко Штурм
Вратари
|Юлиус Гудачек
|Томас Грайсс 09:23 (Д. Аус ден Биркен 09:23)
|1-й период
|09:23
|Томаш Матоушек (Т. Зиго, Э. Шедивы)
|13:47
|Петер Черешняк
|2-й период
|21:58
|Либор Гудачек (М. Чайковски)
|Маркус Кинк
|28:38
|34:37
|Андрей Штясны
|Патрик Раймер (К. Эрхофф, Д. Кахун)
|36:11
|Ясин Элиц (Д. Зайденберг, М. Мюллер)
|36:38
|Джастин Крюгер
|36:59
Серия буллитов - победный бросок
|Д. Кахун
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Стефан Фонселиус (Финляндия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол