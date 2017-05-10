Финские хоккеисты одержали волевую победу над словенцами
ПАРИЖ, 10 мая —
Р-Спорт. Хоккеисты сборной Финляндии обыграли команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Париже и Кельне.
Встреча группы B, состоявшаяся в среду в Париже, завершилась волевой победой финнов со счетом 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). В составе победителей шайбы забросили
Сборная Финляндии набрала 7 очков и поднялась на третье место в группе. Команда Словении, потерпевшая четвертое поражение в четырех матчах, с 1 баллом занимает седьмую позицию.
В следующем матче 13 мая финские хоккеисты сыграют со сборной Норвегии, а словенцы днем ранее встретятся с командой Чехии.
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|10 Мая, 21:15
|Зрители 3436
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Лаури Марьямяки
|Ник Зупанчич
Вратари
|Харри Сятери
|Гашпер Крошель 57:08 (Г. Крошель 59:15)
|1-й период
|Анже Куралт (Н. Пем)
|14:21
|Жига Еглич
|19:56
|2-й период
|24:06
|Вели-Матти Савинайнен (Ю. Хонка, Т. Саллинен)
|Жига Еглич
|24:53
|25:51
|Микко Рантанен (В-М. Савинайнен, С. Ахо)
|Лука Видмар
|30:41
|3-й период
|45:16
|Йоонас Ярвинен
|Рок Тичар (Р. Саболич)
|45:50
|49:30
|Себастьян Ахо (М. Рантанен, О. Осала)
|50:34
|Маркус Хянникяйнен (Я. Лаюнен)
|57:08
|Томи Саллинен
|59:15
|п.в.
|Томи Саллинен (М. Пюеряля, Й. Ярвинен)
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол