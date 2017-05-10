Финские хоккеисты одержали волевую победу над словенцами

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча группы B, состоявшаяся в среду в Париже, завершилась волевой победой финнов со счетом 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). В составе победителей шайбы забросили Вели-Матти Савинайнен (25-я минута), Микко Рантанен (26), Себастьян Ахо (50), Маркус Хянникяйнен (51) и Томи Саллинен (60, в пустые ворота). Авторами голов у словенской команды стали Анже Куральт (15) и Рок Тичар (46).

Сборная Финляндии набрала 7 очков и поднялась на третье место в группе. Команда Словении, потерпевшая четвертое поражение в четырех матчах, с 1 баллом занимает седьмую позицию.

В следующем матче 13 мая финские хоккеисты сыграют со сборной Норвегии, а словенцы днем ранее встретятся с командой Чехии.