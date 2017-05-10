Финские хоккеисты одержали волевую победу над словенцами

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
17:15 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29699910/
10 мая 2017, 23:54 | Р-Спорт

Финские хоккеисты одержали волевую победу над словенцами

ПАРИЖ, 10 мая — Р-Спорт. Хоккеисты сборной Финляндии обыграли команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Париже и Кельне.

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Встреча группы B, состоявшаяся в среду в Париже, завершилась волевой победой финнов со счетом 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). В составе победителей шайбы забросили Вели-Матти Савинайнен (25-я минута), Микко Рантанен (26), Себастьян Ахо (50), Маркус Хянникяйнен (51) и Томи Саллинен (60, в пустые ворота). Авторами голов у словенской команды стали Анже Куральт (15) и Рок Тичар (46).

Сборная Финляндии набрала 7 очков и поднялась на третье место в группе. Команда Словении, потерпевшая четвертое поражение в четырех матчах, с 1 баллом занимает седьмую позицию.

В следующем матче 13 мая финские хоккеисты сыграют со сборной Норвегии, а словенцы днем ранее встретятся с командой Чехии.
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10 Мая, 21:15 Зрители 3436 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Финляндия 5:2
(0:1, 2:0, 3:1)
Словения
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Ник Зупанчич
Вратари
Харри Сятери Гашпер Крошель 57:08 (Г. Крошель 59:15)
1-й период
Анже Куралт (Н. Пем) 14:21
Жига Еглич 19:56
2-й период
24:06 Вели-Матти Савинайнен (Ю. Хонка, Т. Саллинен)
Жига Еглич 24:53
25:51 Микко Рантанен (В-М. Савинайнен, С. Ахо)
Лука Видмар 30:41
3-й период
45:16 Йоонас Ярвинен
Рок Тичар (Р. Саболич) 45:50
49:30 Себастьян Ахо (М. Рантанен, О. Осала)
50:34 Маркус Хянникяйнен (Я. Лаюнен)
57:08 Томи Саллинен
59:15 п.в. Томи Саллинен (М. Пюеряля, Й. Ярвинен)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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