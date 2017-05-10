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Задержка по времени произошла из-за проблем с намораживанием льда. «Были проблемы со льдом, поэтому машины для заморозки льда вышли на площадку по второму разу», — сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета турнира.

Стандартный перерыв по времени между периодами длится 17 минут, в данном случае с окончания первого периода до возобновления игры прошло примерно 40 минут.