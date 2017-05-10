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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Дания
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
17:15 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
17:15 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
21:15 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
21:15 3-й период Словакия 2
Германия 2
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался 1B
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29699726/
10 мая 2017, 23:13 | ТАСС

Начало второго периода матча Германия — Словакия было отложено из-за проблем со льдом

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Начало второго периода матча чемпионата мира по хоккею между командами Германии и Словакии было отложено более чем на 20 минут, сообщает корр. ТАСС с места событий.

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Задержка по времени произошла из-за проблем с намораживанием льда. «Были проблемы со льдом, поэтому машины для заморозки льда вышли на площадку по второму разу», — сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета турнира.

Стандартный перерыв по времени между периодами длится 17 минут, в данном случае с окончания первого периода до возобновления игры прошло примерно 40 минут.
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