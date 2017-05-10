Начало второго периода матча Германия — Словакия было отложено из-за проблем со льдом
КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Начало второго периода матча чемпионата мира по хоккею между командами Германии и Словакии было отложено более чем на 20 минут, сообщает корр. ТАСС с места событий.
Задержка по времени произошла
Стандартный перерыв по времени между периодами длится 17 минут, в данном случае с окончания первого периода до возобновления игры прошло примерно 40 минут.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter