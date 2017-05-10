Францоуз: Хоккеисты сборной Чехии довольны своими результатами и игрой на старте ЧМ
ПАРИЖ, 10 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты сборной Чехии довольны тем, как начали свое выступление на чемпионате мира 2017 года, хотя могли набрать больше очков в первых трех матчах, заявил агентству «Р-Спорт» голкипер чешской сборной и челябинского «Трактора» Павел Францоуз.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная Чехии в четверг в Париже сыграет с норвежцами в рамках группового этапа чемпионата мира. Чехи набрали пять очков в первых трех матчах турнира и занимают пятое место в группе B. Францоуз сыграл в матче против белорусов (6:1), другие две игры провел голкипер Петр Мразек.
«Пока все здорово для нас, мы довольны своими результатами, победами над командами Белоруссии и Финляндии, игрой, которую показываем. Хотя мы могли взять очки и с канадцами, мы хорошо с ними выглядели. В общем, мы довольны началом турнира и продолжаем работать. Канадская команда, конечно, выделяется на общем уровне, они могли бы
Первые три матча сборной Чехии на турнире собирали в среднем по 7860 зрителей. «Не знаю, как в целом дела с посещаемостью на турнире, но на наших матчах атмосфера классная, очень много болельщиков приехало из Чехии, жаловаться не на что», — отметил Францоуз.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter