Францоуз: Хоккеисты сборной Чехии довольны своими результатами и игрой на старте ЧМ

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Сборная Чехии в четверг в Париже сыграет с норвежцами в рамках группового этапа чемпионата мира. Чехи набрали пять очков в первых трех матчах турнира и занимают пятое место в группе B. Францоуз сыграл в матче против белорусов (6:1), другие две игры провел голкипер Петр Мразек.

«Пока все здорово для нас, мы довольны своими результатами, победами над командами Белоруссии и Финляндии, игрой, которую показываем. Хотя мы могли взять очки и с канадцами, мы хорошо с ними выглядели. В общем, мы довольны началом турнира и продолжаем работать. Канадская команда, конечно, выделяется на общем уровне, они могли бы три-четыре таких состава привезти в Париж», — сказал Францоуз.

Первые три матча сборной Чехии на турнире собирали в среднем по 7860 зрителей. «Не знаю, как в целом дела с посещаемостью на турнире, но на наших матчах атмосфера классная, очень много болельщиков приехало из Чехии, жаловаться не на что», — отметил Францоуз.