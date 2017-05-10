Продажа шайб на арене ЧМ-2017 в Париже запрещена из соображений безопасности

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Чемпионат мира по хоккею проходит в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.

«Мы уже устали объяснять людям, что на арене они купить шайбы не могут. Их продажа запрещена из соображений безопасности. Мы понимаем, что в Кельне продают шайбы, что на всех турнирах продают шайбы, но в Париже свои правила — здесь боятся, что шайбы могут полететь на лед. Люди ругаются на нас, но мы ни в чем не виноваты», — сказали корреспонденту агентства «Р-Спорт» менеджеры точек продаж атрибутики на арене чемпионата мира в Париже.