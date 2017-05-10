Дэйв Льюис: Просто стыдно и перед федерацией, и перед страной

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Слова коуча из Франции передает корреспондент «Прессбола» Вячеслав Федоренков.

— Смеем предложить, что сегодня самый трудный для вас день за два последних чемпионата…

— Да, это действительно тяжелый день. Просто стыдно и перед федерацией, и перед страной. Не предполагали подобного, надеялись, что удастся создать много больше голевых моментов, что ключевые игроки наконец проявят себя. В итоге же некоторые молодые смотрелись лучше. Допускаю, что, помимо всего прочего, календарь чемпионата в этом случае сыграл не за, а против нас. Игроки вышли на лед просто с нулевой уверенностью. Даже игроки топ-уровня не могли ни бросить, ни отдать. Ни в равных составах, ни даже в большинстве….

— На этом чемпионате уже доводилось уступать и более крупно. Но матч со швейцарцами сейчас кажется худшим. Согласитесь?

— Да, но немного под другим углом. На сей раз мои ожидания от команды отстояли от реальности дальше всего.

— В среду мы попрощались с мечтами о плей-офф…

— Неприятно признавать, но это действительно так.