Дэйв Льюис: Просто стыдно и перед федерацией, и перед страной
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис по окончании четвертого матча мирового чемпионата, завершившегося для национальной команды поражением от швейцарцев со счетом 0:3, ответил на неприятные вопросы журналистов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Слова коуча из Франции передает корреспондент «Прессбола» Вячеслав Федоренков.
— Смеем предложить, что сегодня самый трудный для вас день за два последних чемпионата…
— Да, это действительно тяжелый день. Просто стыдно и перед федерацией, и перед страной. Не предполагали подобного, надеялись, что удастся создать много больше голевых моментов, что ключевые игроки наконец проявят себя. В итоге же некоторые молодые смотрелись лучше. Допускаю, что, помимо всего прочего, календарь чемпионата в этом случае сыграл не за, а против нас. Игроки вышли на лед просто с нулевой уверенностью. Даже игроки
— На этом чемпионате уже доводилось уступать и более крупно. Но матч со швейцарцами сейчас кажется худшим. Согласитесь?
— Да, но немного под другим углом. На сей раз мои ожидания от команды отстояли от реальности дальше всего.
— В среду мы попрощались с мечтами о
— Неприятно признавать, но это действительно так.
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|10 Мая, 17:15
|Зрители 3212
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
|Патрик Фишер
|Дэйв Льюис
|Леонардо Дженони
|Кевин Лаланд
|1-й период
|Дмитрий Коробов
|07:47
|12:00
|Симон Боденманн
|Данила Карабань
|14:39
|Роман Граборенко
|16:12
|17:54
|Рето Шеппи (Р. Унтерзандер, Й. Дженацци)
|2-й период
|Шарль Лингле
|27:01
|27:06
|Рето Шеппи
|35:29
|Андрес Амбюль (Д. Холленштайн, Р. Леффель)
|Павел Воробей
|38:17
|3-й период
|47:55
|Коди Олмонд (Р. Шеппи)
|48:30
|Андрес Амбюль
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол