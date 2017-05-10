Льюис думает о матче с французами, а не о шансах белорусов вылететь из элиты ЧМ

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Сборная Белоруссии в среду в Париже со счетом 0:3 уступила команде Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира. Белорусы проиграли первые четыре матча на турнире с общей разницей шайб 3−18.

«Поздравляю соперника, они играли с большой энергией, начали матч именно так, как это хотели сделать мы — оказывали давление, забили в большинстве. Соперник три периода провел солидно, уверенно, не уступая в борьбе. Все наши немногочисленные шансы свел на нет вратарь швейцарцев. Нет, я не думаю о возможности вылета из элитного дивизиона, я думаю только о следующей игре с французами. Может, это скучный ответ, но давайте идти игра за игрой», — сказал Льюис журналистам.