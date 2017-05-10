Тренер: Хоккеисты сборной США прибавляют с каждым матчем на ЧМ

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В среду сборная США со счетом 3:0 обыграла команду Италии в матче группы А чемпионата мира, в которой выступает также сборная России.

«Соперник действовал остро, против него было трудно играть, — считает Блэшилл. — У нас многое получалось, рад этой победе. Мне приходится строить команду по ходу турнира, поэтому в первые матчи у нас были большие разрывы, но сейчас мы улучшили движение. С каждым матчем мы действуем все лучше».

Специалист добавил, что к следующему матчу команды против сборной Латвии восстановится форвард «Чикаго» Ник Шмальц, получивший травму верхней части тела в игре со шведами (4:3).

«Мы встречались с одной из сильнейших команд на турнире, я не мог просить много от своих ребят, — сказал тренер итальянцев Штефан Майр. — Мы быстро пропустили, также как и в матче с российской сборной. В любом случае горжусь своей молодой командой».