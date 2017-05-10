Стась: Белорусы должны справиться с давлением после 4 поражений
ПАРИЖ, 10 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты сборной Белоруссии должны справиться с давлением, вызванным четырьмя подряд поражениями на старте чемпионата мира, заявил капитан белорусов Андрей Стась.
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Сборная Белоруссии в среду со счетом 0:3 уступила команде Швейцарии в матче чемпионата мира-2017, проходящего в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Белорусы проиграли первые четыре матча турнира с общей разницей шайб 3−18.
«С нулем голов не победить, мы не забиваем то, что есть. Пусть моментов и бросков не так много, но можно победить и с пятью бросками, если их реализовать. Вопрос в нашей реализации, невынужденных детских ошибках и удалениях. Исправим наши ошибки до следующей игры, думаю, будут перестановки в составе. Мы приехали на турнир, чтобы справиться с грузом ответственности, с давлением, и мы должны с ними справиться. Главное, не посыпать голову пеплом, иначе ничего хорошего не будет», — сказал Стась журналистам.
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